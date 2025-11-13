Zeiss कैमरा के साथ भारत में लॉन्च होने वाले हैं Vivo के ये नए फोन, मिलेगा 100X जूम सपोर्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo X300 Series की भारत में जल्द लॉन्च होने की पुष्टि हो चुकी है। इसके लॉन्च से पहले, Vivo X200 Series के सक्सेसर को एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर टीज किया गया है। इस लाइनअप में Vivo X300 और Vivo X300 Pro शामिल हैं, और दोनों में Zeiss ट्यूनड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। बता दें कि इसके ग्लोबल वेरिएंट्स में MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट, 16GB तक LPDDR5X Ultra RAM, और 512GB UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है।

Vivo X300 Series टीजर अपकमिंग Vivo X300 Series का टीजर Amazon India वेबसाइट पर जारी किया गया है। हालांकि, पेज पर लॉन्च डेट का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन हैंडसेट्स का स्टेटस 'Coming Soon' लिखा गया है। टीजर इमेज में एक Vivo X300 स्मार्टफोन दिखाया गया है, जिसमें Zeiss Telephoto Extender Kits नजर आ रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि ये किट भारत में भी उपलब्ध हो सकती है।

Amazon लिस्टिंग से ये भी साफ होता है कि ये प्लेटफॉर्म भारत में Vivo X300 Series की बिक्री के चैनल्स में से एक होगा। इसके अलावा, इन स्मार्टफोन्स के लिए एक माइक्रोसाइट Flipkart पर भी लाइव है। Amazon के टीजर में सीरीज के फीचर्स या स्पेसिफिकेशन्स को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इंडियन वेरिएंट्स के स्पेसिफिकेशन्स ग्लोबल मॉडल्स जैसे ही होंगे। Vivo X300 सीरीज के स्पेसिफिकेशन्स Vivo X300 Series के ग्लोबल वेरिएंट्स में 3nm MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट, Mali G1-Ultra GPU और V3+ Imaging Chip दिया गया है। फोन्स में 16GB तक LPDDR5X Ultra RAM और 512GB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज दी गई है। Vivo X300 में 6.31-इंच फ्लैट Q10+ LTPO AMOLED डिस्प्ले है, जबकि Pro वेरिएंट में 6.78-इंच फ्लैट Q10+ LTPO AMOLED स्क्रीन दी गई है। दोनों मॉडल्स में 120Hz रिफ्रेश रेट, 452ppi पिक्सल डेंसिटी, और 300Hz टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट है।