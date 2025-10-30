Vivo X300 Series आज हो रही है लॉन्च, जानें क्या कुछ होगा खास

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo X300 सीरीज आज यानी 30 अक्तूबर को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने वाली है, जिसमें X300 और X300 Pro मॉडल शामिल हैं। फोन पिछले हफ्ते चीन में लॉन्च किए गए थे और ये Vivo X200 सीरीज के सक्सेसर हैं। ब्रांड ने लॉन्च से पहले फोन के चिपसेट समेत कई डिटेल्स टीज की थीं। Vivo X300 और X300 Pro में MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट कन्फर्म है। ग्लोबल लॉन्च से पहले आइए जानते हैं Vivo X300 और X300 Pro के बारे में कीमत, संभावित फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स की डिटेल।

Vivo X300 सीरीज की संभावित कीमत और कलर ऑप्शन Vivo X300 की कीमत चीन में 12GB + 256GB वेरिएंट के लिए CNY 4,399 (करीब 54,700 रुपये) से शुरू होती है। जबकि, 16GB + 256GB मॉडल की कीमत CNY 4,699 (करीब 58,400 रुपये) है। ये 12GB + 512GB, 16GB + 512GB और 16GB + 1TB वर्जन में भी आता है, जिनकी कीमतें CNY 4,999 (करीब 62,100 रुपये), CNY 5,299 (करीब 65,900 रुपये) और CNY 5,799 (करीब 72,900 रुपये) हैं। ग्लोबल मार्केट में भी कीमत करीब ऐसी ही हो सकती है। एक टिप्स्टर के मुताबिक, Vivo X300 हेलो पिंक, आइरिस पर्पल, मिस्ट ब्लू और फैंटम ब्लैक कलर ऑप्शन में आएगा।

वहीं, Vivo X300 Pro की चीन में कीमत 12GB + 256GB वेरिएंट के लिए CNY 5,299 (करीब 65,900 रुपये) से शुरू होती है। इसके 16GB + 512GB और 16GB + 1TB मॉडल की कीमत CNY 5,999 (करीब 74,600 रुपये) और CNY 6,699 (करीब 83,300 रुपये) है। इसके अलावा 16GB + 1TB Satellite Communication Edition भी आता है, जिसकी कीमत CNY 8,299 (करीब 1,03,200 रुपये) है। ये मॉडल क्लाउड व्हाइट, मिस्ट ब्लू, फैंटम ब्लैक और ड्यून ब्राउन कलर में आने की उम्मीद है।

Vivo X300 के संभावित फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Vivo X300 और X300 Pro में चीन वाले मॉडल जैसे ही स्पेसिफिकेशन्स मिलने की उम्मीद है। स्टैंडर्ड X300 मॉडल में 6.31-इंच 1.5K (2,640×1,216) फ्लैट BOE Q10+ LTPO OLED स्क्रीन है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। इसकी थिकनेस 7.95mm है और वजन 190 ग्राम है।

फोन में MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट है, जिसमें 16GB तक LPDDR5X RAM और 1TB तक UFS 4.1 स्टोरेज मिलता है। ये Android 16-बेस्ड OriginOS 6 पर चलता है। फोटोग्राफी के लिए Vivo X300 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है- 200MP Samsung HPB प्राइमरी सेंसर, 50MP Samsung JN1 अल्ट्रा-वाइड लेंस, और 50MP LYT-602 पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा। फ्रंट में 50MP कैमरा है सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए मिलता है।