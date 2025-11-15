आ गई तारीख, भारत में इस दिन लॉन्च होगी Vivo X300 Series; मिलेगा बेहतरीन कैमरा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo X300 series अगले महीने भारत में लॉन्च होगी, ये जानकारी कंपनी ने शनिवार को दी। लाइनअप में दो मॉडल शामिल होने की उम्मीद है- Vivo X300 और Vivo X300 Pro। दोनों हैंडसेट्स को लेकर ये कंफर्म हो चुका है कि ये Zeiss-ट्यून ट्रिपल रियर कैमरा के साथ आएंगे। कंपनी ने अपने फ्लैगशिप फोन्स 13 अक्टूबर को चीन में लॉन्च किए थे और उसी महीने ग्लोबल लॉन्च भी किया था। खास बात ये है कि Vivo ने कन्फर्म किया है कि X300 सीरीज भारत में एक एक्सक्लूसिव रेड कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी।

Vivo X300 सीरीज इंडिया लॉन्च डेट Vivo X300 और Vivo X300 Pro की इंडिया लॉन्च डेट 2 दिसंबर, दोपहर 12 बजे IST तय की गई है। अभी तक कंपनी ने ये नहीं बताया है कि इसे एक डेडिकेटेड लॉन्च इवेंट के जरिए पेश किया जाएगा या सॉफ्ट लॉन्च होगा। अगर पहला ऑप्शन चुना जाता है, तो आप Vivo के सोशल मीडिया हैंडल्स और ऑफिशियल YouTube चैनल पर X300 सीरीज का लॉन्च लाइव देख पाएंगे।

कंपनी ने X300 सीरीज के लिए टेलीफोटो एक्सटेंडर किट के आने का टीजर भी दिया है। इसमें Zeiss 2.35x टेली-कन्वर्टर लेंस शामिल हैं, जो इमेज क्लैरिटी को बिना कम किए एक्सटेंडेड ऑप्टिकल जूम उपलब्ध कराते हैं। ये किट कैमरा ऐप के टेलीकनवर्टर मोड के साथ कम्पैटिबल है और NFC सपोर्ट के साथ इंस्टेंट लेंस रिकग्निशन और ऑटोमेटिक एक्टिवेशन मिलती है।

भारत में Vivo X300 सीरीज 3nm MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट से लैस होगी, जिसे Pro Imaging VS1 चिप और V3+ Imaging चिप के साथ पेयर किया जाएगा। ये हैंडसेट्स Android 16-बेस्ड OriginOS 6 पर चलेंगे। ऑप्टिक्स के लिए, Vivo X300 Pro में Zeiss-ट्यून ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप कन्फर्म किया गया है। इसमें 50-मेगापिक्सल (f/1.57) Sony LYT-828 प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सल (f/2.0) Samsung JN1 अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस, और 200-मेगापिक्सल (f/2.67) HPB APO टेलीफोटो कैमरा शामिल होगा। फ्रंट में भी 50-मेगापिक्सल (f/2.0) Samsung JN1 सेल्फी कैमरा मिलेगा।