    Vivo के 200MP कैमरा वाले 5G फोन्स की सेल शुरू, खरीदने से पहले देखें ऑफर्स

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 03:30 PM (IST)

    वीवो ने भारत में अपनी नई Vivo X300 सीरीज की सेल शुरू कर दी है। इस सीरीज में वीवो X300 और वीवो X300 प्रो शामिल हैं, जो फ्लिपकार्ट, अमेजन और वीवो इंडिया ...और पढ़ें

    Vivo के 200MP कैमरा वाले 5G फोन्स की सेल शुरू, खरीदने से पहले देखें ऑफर्स 


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वीवो ने हाल ही में अपनी नई Vivo X300 सीरीज लॉन्च की है। पिछले हफ्ते लॉन्च के बाद वीवो ने भारत में अब अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की सेल भी शुरू कर दी है। बता दें कि इस सीरीज के तहत कंपनी ने वीवो X300 और वीवो X300 प्रो को पेश किया था। अब ये दोनों डिवाइस खरीदने के लिए उपलब्ध हो गए हैं। फोन में सबसे खास इनका कैमरा और परफ़ॉर्मेंस है। इन दोनों डिवाइस को आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट और अमेजन और वीवो इंडिया ई-स्टोर से खरीद सकते हैं। चलिए पहले दोनों डिवाइस के कुछ कैमरा हाइलाइट्स जान लेते हैं...

    ZEISS इमेजिंग और तगड़ी परफ़ॉर्मेंस

    Vivo की इस X300 सीरीज का सबसे ज्यादा फोकस कैमरा पर है, जहां ZEISS के साथ मिलकर बनाया गया अपडेटेड इमेजिंग सिस्टम दिया गया है। स्टैंडर्ड वीवो X300 में पहली बार 200MP ZEISS मेन कैमरा देखने को मिल रहा है। जबकि हाई-एंड वीवो X300 प्रो में तो 200MP ZEISS APO टेलीफोटो लेंस देखने को मिल रहा है।

    इतना ही नहीं प्रो मॉडल वीवो ZEISS 2.35x टेलीफोटो एक्सटेंडर किट के साथ यूज करने पर 8.5x तक ऑप्टिकल जूम भी सपोर्ट करता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इन दोनों ही डिवाइस में ऑल न्यू OriginOS 6 देखने को मिल रहा है, जिसे एक फ़्लूइड यूजर इंटरफेस देने के लिए तैयार किया गया है।

    Vivo X300 कीमत और वेरिएंट

    Vivo X300 तीन कलर समिट रेड, मिस्ट ब्लू, एलीट ब्लैक में आता है।

    • Vivo X300 के 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 75,999 रुपये है।
    • Vivo X300 के 12GB + 512GB वेरिएंट की कीमत 81,999 रुपये है।
    • Vivo X300 के 16GB + 512GB वेरिएंट की कीमत 85,999 रुपये है।

    vivo X300 Pro की कीमत और वेरिएंट

    Vivo X300 प्रो दो कलर एलीट ब्लैक, ड्यून गोल्ड में आता है।

    Vivo X300 प्रो के 16GB + 512GB वेरिएंट की कीमत 109,999 रुपये है। हालांकि वीवो ने शुरुआत में कुछ प्रमोशनल ऑफर्स की भी घोषणा की है, जिनमें बैंक डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और बंडल डील भी शामिल है। SBI, HDFC, कोटक, IDFC फर्स्ट बैंक, यस बैंक और दूसरे बड़े फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ 10% तक का इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा है।

