Flipkart Sale: कर्व्ड स्क्रीन वाला Vivo का स्लिम 5G फोन, सस्ते में खरीदने का लास्ट चांस!
फ्लिपकार्ट की Buy Buy सेल में वीवो T4R 5G पर शानदार डील मिल रही है, जिसका आज आखिरी दिन है। 23,499 रुपये में लॉन्च हुआ यह फोन अभी 20,999 रुपये में उपलब ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी काफी वक्त से 20 हजार रुपये के बजट में कोई नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हां, तो फ्लिपकार्ट की Buy Buy सेल में वीवो के शानदार 5G फोन पर सबसे जबरदस्त डील मिल रही है। जी हां, इस वक्त vivo T4R 5G काफी कम कीमत पर मिल रहा है लेकिन आज सेल का आखिरी दिन है, यानी आज इस डिवाइस को सस्ते में खरीदने का आपके पास लास्ट चांस है। कंपनी ने इस फोन को 23,499 रुपये में लॉन्च किया था लेकिन अभी आप फोन को ऑफर्स के बाद 20 हजार रुपये से कम में खरीद सकते हैं...
Vivo T4R 5G पर डिस्काउंट ऑफर
वीवो ने इस डिवाइस को 23,499 रुपये में पेश किया था लेकिन अभी आप इस फोन को फ्लिपकार्ट की Buy Buy सेल में सिर्फ 20,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं कंपनी इस फोन पर खास बैंक ऑफर्स भी दे रही है जहां आप सिलेक्टेड बैंक्स के Credit और Debit Card EMI ऑप्शन पर 1500 रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। जबकि Flipkart SBI Credit Card पर तो 5% तक का कैशबैक मिल सकता है।
इसके अलावा फोन पर जबरदस्त एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जहां से आप 19,350 रुपये तक का एक्सचेंज वैल्यू भी ले सकते हैं जो डील को और भी खास बना देगा। हालांकि ध्यान दें कि ये एक्सचेंज वैल्यू पूरी तरह से आपके पुराने फोन की कंडीशन और उसके मॉडल पर डिपेंड करेगी।
Vivo T4R 5G के स्पेसिफिकेशन्स
Vivo T4R 5G के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इस डिवाइस में आपको 6.77 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है। साथ ही डिवाइस में कर्व्ड स्क्रीन दी गई है। फोन में 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। डिवाइस को पावर देने के लिए इसमें Dimensity 7400 5G प्रोसेसर मिलता है। कैमरा की बात करें तो डिवाइस में 50MP (OIS) + 2MP रियर कैमरा और 32MP का फ्रंट कैमरा है। इसके अलावा फोन में 5700 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है।
