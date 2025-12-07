Vivo का 200MP कैमरा वाला 5G फोन वो भी सिर्फ 29,499 में, Dimensity टर्बो प्रोसेसर भी 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप iPhone जैसी कैमरा क्वालिटी वाला सस्ता Android स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं? तो Vivo V60e आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो ₹30,000 से कम कीमत में 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा ऑफर कर रहा है। इस फोन में न सिर्फ बेहतर कैमरा बल्कि 6,500mAh की बड़ी बैटरी भी है और यह 90वॉट फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। फोन में एक पावरफुल Dimensity टर्बो प्रोसेसर भी है, जो इसे एक पावरफुल डिवाइस बनाता है। फ्लिपकार्ट इस फोन पर अभी शानदार डिस्काउंट दे रहा है। बैंक ऑफर के बाद, आप यह फोन 29,499 रुपये में खरीद सकते हैं। आइए इस डील को डिटेल में जानते हैं...

Vivo V60e पर डिस्काउंट ऑफर वीवो V60e स्मार्टफोन पर मिल रहे डिस्काउंट ऑफर की बात करें तो फोन की कीमत वैसे तो 36,999 रुपये है, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट अपनी सेल के दौरान इसे सिर्फ 31,999 रुपये में खरीदने का मौका दे रहा है, यानी फोन पर 5000 रुपये तक का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी इस फोन पर शानदार बैंक ऑफर भी दे रही है। कुछ चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके नॉन EMI ऑप्शन पर ₹1500 तक का डिस्काउंट मिल रहा है। ऐसा ही ऑफर UPI के जरिए पेमेंट करने पर भी मिल रहा है।

हालांकि, अगर आप इस फोन को क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन का इस्तेमाल करके खरीदते हैं तो आपको फोन पर 2500 रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद फोन की कीमत सिर्फ 29,499 रह जाती है। यानी देखा जाए तो यह 30,000 से कम कीमत में एक शानदार कैमरा फोन बन जाता है, जिसमें बड़ी बैटरी और कई बेहतरीन फीचर्स भी हैं।

Vivo V60e के खास फीचर्स V60e स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो फोन में 6.77 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है। इसमें 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस भी है। आगे की तरफ, फोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है। फोन को पावर देने के लिए Dimensity 7360 टर्बो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है।