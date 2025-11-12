Vivo X300 Series भारत में जल्द होगी लॉन्च, मिलेगा 100x जूम वाला कैमरा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। चीनी स्मार्टफोन कंपनी Vivo ने बुधवार को घोषणा की कि उसकी फ्लैगशिप Vivo X300 सीरीज भारत में जल्द लॉन्च होगी। इस सीरीज में Vivo X300 और Vivo X300 Pro शामिल हैं। हाल ही में यs लाइनअप यूरोप में 30 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था। हालांकि, कंपनी ने भारत में लॉन्च की सटीक तारीख अभी नहीं बताई है।

ग्लोबल वेरिएंट्स में फ्लैगशिप-ग्रेड 3nm ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट दिया गया है। दोनों फोन्स में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है। Pro मॉडल में 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड कैमरा और 200-मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है, जो 100x डिजिटल जूम की क्षमता रखता है।

Vivo X300 Series इंडिया लॉन्च टीजर Vivo ने अपने ऑफिशियल X (पहले Twitter) हैंडल पर पोस्ट करते हुए बताया कि उसकी फ्लैगशिप X300 सीरीज जल्द ही भारत में लॉन्च होने जा रही है। फिलहाल कंपनी ने इसके फीचर्स और लॉन्च डेट से जुड़ी डिटेल शेयर नहीं की है, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भारत में दिसंबर के पहले हफ्ते में डेब्यू कर सकती है।

ये सीरीज सबसे पहले चीन में 13 अक्टूबर को पेश हुई थी और इसके बाद 30 अक्टूबर को चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च की गई। हालांकि भारतीय कीमत का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन दूसरे देशों की कीमतों से इसकी एक झलक मिल सकती है।

Vivo X300 और X300 Pro की संभावित कीमतें What once was beyond reach is now all yours to capture.



The #vivoX300Series.

Coming soon. #vivoIndia #GoIntoTheWild pic.twitter.com/5Cq8PmtH1R — vivo India (@Vivo_India) November 12, 2025 चीन में Vivo X300 की शुरुआती कीमत CNY 4,399 (लगभग 54,700 रुपये) रखी गई थी, जो 12GB + 256GB वेरिएंट के लिए है। वहीं, 16GB + 256GB वेरिएंट की कीमत CNY 4,699 (लगभग 58,400 रुपये) थी। दूसरी तरफ, 12GB + 512GB, 16GB + 512GB और 16GB + 1TB मॉडल्स की कीमत क्रमशः CNY 4,999 (लगभग 62,100 रुपये), CNY 5,299 (लगभग 65,900 रुपये) और CNY 5,799 ( लगभग 72,900 रुपये) रखी गई थी। दूसरी ओर, Vivo X300 Pro का बेस वेरिएंट (12GB + 256GB) CNY 5,299 (लगभग 65,900 रुपये) में लॉन्च हुआ था। इसके 16GB + 512GB और 16GB + 1TB मॉडल्स की कीमत क्रमशः CNY 5,999 (लगभग 74,600 रुपये) और CNY 6,699 (लगभग 83,300 रुपये) रखी गई थी।

Vivo X300 सीरीज के कलर ऑप्शन्स और स्पेसिफिकेशन्स चीन में Vivo X300 Pro चार कलर ऑप्शन में उपलब्ध है- वाइल्डरनेस ब्राउन, सिंपल व्हाइट, फ्री ब्लू, और प्योर ब्लैक (ट्रांसलेटेड)। वहीं, स्टैंडर्ड Vivo X300 चार कलर ऑप्शन्स में आता है- फ्री ब्लू, कंफर्टेबल पर्पल, प्योर ब्लैक और लकी कलर। गौर करने वाली बात ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में लॉन्च होने वाला वेरिएंट एक रेड कलर ऑप्शन में एक्सक्लूसिव तौर पर पेश किया जाएगा।

स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Vivo X300 और X300 Pro के चीनी और ग्लोबल वेरिएंट लगभग एक जैसे हैं। Pro मॉडल में 6.78-इंच 1.5K (2,800×1,260 पिक्सल) फ्लैट BOE Q10+ LTPO OLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और Circular Polarisation 2.0 सपोर्ट करता है।