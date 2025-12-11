Vivo का एक और शानदार कैमरा वाला 5G फोन, कॉम्पैक्ट डिजाइन में बड़ी बैटरी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वीवो ने हाल ही में अपने दो नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं जिसे कंपनी ने वीवो X300 और X300 प्रो के नाम से पेश किया है। हालांकि अभी ऐसा लग रहा है कि कंपनी एक और X सीरीज हैंडसेट लॉन्च करने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी स्मार्टफोन मेकर एक नए वीवो X200T मॉडल को जल्द पेश कर सकती है, जिसमें कॉम्पैक्ट डिजाइन देखने को मिल सकता है।

जबकि इसकी परफॉर्मेंस पिछले साल के वीवो X200 के बराबर देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं हैंडसेट आने वाले हफ्तों में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए जानते हैं कि डिवाइस में क्या कुछ खास होने वाला है...

Vivo X200T कब तक होगा लॉन्च? स्मार्टप्रिक्स की हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि वीवो X200T को भारत में जनवरी 2026 में लॉन्च किया जा सकता है, जो एक साल पहले लॉन्च हुई वीवो X200 सीरीज के लिए एक रिफ्रेशर डिवाइस ऑफर करेगा। बता दें कि कंपनी पहले ही भारत समेत कई मार्केट में अपने फ्लैगशिप वीवो X300 और वीवो X300 प्रो मॉडल को पेश कर चुकी है। बताया जा रहा है कि डिवाइस Vivo X200 और Vivo X300 के बीच के सेगमेंट में आने वाला है।

Vivo X200 FE एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन होने वाला है, जिसमें MediaTek का Dimensity 9300+ चिपसेट देखने को मिल सकता है, जबकि Vivo X200 में ज्यादा पावरफुल Dimensity 9400 चिपसेट मिल रहा है। हालिया X300 सीरीज को तो कंपनी ने Dimensity के लेटेस्ट चिपसेट Dimensity 9500 चिपसेट के साथ पेश किया है।