Vivo X200 पर 14,500 रुपये का डिस्काउंट, 50MP कैमरा और Dimensity 9400 चिपसेट भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी इन दिनों कोई ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जिसमें न सिर्फ शानदार कैमरा हो, बल्कि परफॉर्मेंस, डिस्प्ले और लुक के मामले में भी जबरदस्त हो, तो Vivo X200 आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अमेजन अभी इस फोन पर सबसे शानदार डील दे रहा है जहां से आप फोन को फ्लैट डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स के बाद काफी कम कीमत पर खरीद सकते हैं।

डिवाइस पर इस वक्त 9,000 रुपये तक का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। फोन में 6.67-इंच का AMOLED डिस्प्ले और 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिल रहा है। चलिए फोन के अन्य फीचर्स जानने से पहले इस शानदार डील पर एक नजर डालते हैं...

Vivo X200 पर डिस्काउंट ऑफर Vivo X200 अभी अमेजन पर बिना किसी बैंक ऑफर के सिर्फ 65,999 रुपये में मिल रहा है, जो इसकी एक्चुअल लॉन्च प्राइस 74,999 रुपये से 9,000 रुपये कम है। इतना ही नहीं फोन पर सबसे जबरदस्त बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं जहां HDFC Bank क्रेडिट कार्ड EMI Non-EMI, Kotak Bank क्रेडिट कार्ड EMI Non-EMI और Axis Bank क्रेडिट कार्ड EMI Non-EMI ऑप्शन पर फ्लैट 5,500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी फोन पर कुल 14,500 रुपये तक की छूट मिल रही है।

इसके अलावा अगर आप अपने पुराने डिवाइस को एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो आप प्लेटफॉर्म के ट्रेड-इन फीचर का भी यूज कर सकते हैं और 44,300 रुपये तक का एक्स्ट्रा एक्सचेंज वैल्यू भी ले सकते हैं। हालांकि, ये वैल्यू आपके डिवाइस के ब्रांड, मॉडल और कंडीशन पर डिपेंड करेगी।

Vivo X200 के स्पेसिफिकेशन्स Vivo के इस शानदार डिवाइस में 6.67-इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। डिवाइस में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट और HDR10+ सपोर्ट मिल रहा है। डिवाइस में 4,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी मिल रही है। फोन में पावरफुल Dimensity 9400 चिपसेट भी दिया गया है। डिवाइस 5,800mAh बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है।