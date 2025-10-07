Language
    वीवो ने भारतीय बाजार में वीवो वी60ई स्मार्टफोन लॉन्च किया है जो वी60 सीरीज का हिस्सा है। इसमें मीडियाटेक चिपसेट 12 जीबी तक रैम और 256 जीबी तक स्टोरेज है। फोन में 200 मेगापिक्सल का AI इमेजिंग कैमरा है। यह फोन तीन वेरिएंट में उपलब्ध है और इसमें 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है। यह Android 15 पर आधारित है और 90W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

    Vivo का 200MP कैमरा वाला 5G फोन लॉन्च, 6,500mAh बैटरी समेत कई बेहतरीन फीचर्स

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। चीन की स्मार्टफोन मेकर कंपनी Vivo ने भारतरीय बाजार में अपना एक और नया फोन लॉन्च कर दिया है जिसे कंपनी ने अपनी V60 सीरीज के तहत पेश किया है। कंपनी ने इस नए डिवाइस को Vivo V60e के नाम से लॉन्च किया है। इस नए डिवाइस में मीडियाटेक चिपसेट, 12GB तक रैम और 256GB तक की बिल्ट-इन स्टोरेज मितली है। इतना ही नहीं इस डिवाइस में खास AI इमेजिंग वाला 200MP का कैमरा भी दिया गया है। जबकि सामने की तरफ होल-पंच कटआउट में सेल्फी कैमरा मिलता है। चलिए इस नए डिवाइस के बारे में विस्तार से जानते हैं...

    Vivo V60e की कीमत और उपलब्धता

    कीमत की बात करें तो Vivo V60e के बेस वैरिएंट की कीमत सिर्फ 29,999 रुपये है जिसमें आपको 8GB रैम + 128GB स्टोरेज मिलती है। डिवाइस के 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 31,999 रुपये है। जबकि टॉप वैरिएंट की कीमत 33,999 रुपये है जिसमें 12GB रैम + 256GB स्टोरेज मिलती है। डिवाइस को एलीट पर्पल और नोबल गोल्ड कलर में पेश किया गया है। फोन को आप कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के जरिए खरीद सकेंगे।

    Vivo V60e के स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वीवो के इस डिवाइस में आपको 6.77-इंच का क्वाड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलता है। साथ ही इस फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट, 1,600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिवाइस Android 15-बेस्ड FuntouchOS 15 पर चलता है। फोन को पावर देने के लिए इसमें मीडियाटेक 7360-टर्बो चिपसेट दिया गया है। साथ ही फोन में 12GB तक रैम और 256GB तक की ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलती है।

    Vivo V60e के कैमरा स्पेक्स

    फोटोग्राफी लवर्स के लिए तो यह फोन काफी खास होने वाला है जहां डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। डिवाइस में 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल रहा है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन सपोर्ट के साथ आता है। साथ ही डिवाइस में 30x जूम और 85mm पोर्ट्रेट इमेजिंग सपोर्ट मिलता है। प्राइमरी कैमरे के साथ फोन में 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड-एंगल लेंस मिल रहा है।

    फोन में सामने की तरफ AI ऑरा लाइट पोर्ट्रेट सपोर्ट वाला 50-मेगापिक्सल का आई ऑटो-फोकस सेल्फी कैमरा दिया गया है। कंपनी का कहना है कि यह भारत का पहला ऐसा डिवाइस है जिसमें AI फेस्टिवल पोर्ट्रेट, AI फोर सीजन पोर्ट्रेट और इमेज एक्सपैंडर फीचर मिलता है। इसके अलावा फोन में 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6,500mAh की बैटरी मिलती है। 

