सिर्फ 8,999 रुपये में Vivo का 6000 mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन, 50MP कैमरा समेत कई बेहतरीन फीचर्स

Flipkart पर Vivo T4 Lite 5G स्मार्टफोन बिग फेस्टिवल धमाका सेल में भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। यह फोन 9999 रुपये में मिल रहा है साथ ही बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डिस्काउंट भी उपलब्ध हैं। HDFC बैंक कार्ड से 1000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। इसमें 6000mAh बैटरी 6.74 इंच HD+ डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स हैं।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी लंबे समय से ₹10,000 के बजट में एक शानदार 5G फोन खरीदने की सोच रहे हैं? तो अभी Amazon नहीं बल्कि Flipkart आपको सस्ते दाम में एक शानदार स्मार्टफोन खरीदने का मौका दे रहा है। जी हां, इस समय vivo T4 Lite 5G पर शानदार डिस्काउंट ऑफर देखने को मिल रहा है। दरअसल, Flipkart पर बिग बिलियन डेज सेल के बाद बिग फेस्टिवल धमाका सेल लाइव हो गई है जिसमें यह स्मार्टफोन बेहद सस्ते दाम में मिल रहा है। आइए इस स्मार्टफोन डील्स पर एक नजर डालते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Vivo T4 Lite 5G पर डिस्काउंट ऑफर दरअसल कंपनी ने इस शानदार डिवाइस को 13,999 रुपये में पेश किया था, लेकिन अब इस सेल के दौरान आप इसे सिर्फ 9,999 रुपये में खरीद सकते हैं। कंपनी इस फोन पर एक शानदार बैंक ऑफर भी दे रही है, जहां HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से आप फोन पर 1000 रुपये की छूट ले सकते हैं, जिससे फोन की कीमत सिर्फ 8,999 रुपये रह जाती है।

इतना ही नहीं, SBI क्रेडिट कार्ड और Axis बैंक के फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड से इस फोन पर 5% तक का कैशबैक मिल रहा है। इसके अलावा, आप फोन पर 8,940 रुपये तक का एक्सचेंज डिस्काउंट भी ले सकते हैं। Vivo T4 Lite 5G के फीचर्स इस शानदार फोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी दी गई है, जहां आपको 6000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। इस फोन में आपको 6.74 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले भी मिलता है, जो इसे और भी खास बनाता है।

इसके अलावा फोन को डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस के लिए IP64 रेटिंग दी गई है। इसमें सेगमेंट का सबसे ब्राइट डिस्प्ले भी है, जो 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है। यह फोन मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफाइड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है, जो इसे इस कीमत में काफी अच्छा बनाता है।

Vivo T4 Lite 5G के कैमरा फीचर्स कैमरा की बात करें तो फोन में डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जहां आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा मिलता है, जबकि सामने की तरफ 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। फोन को पावर देने के लिए इसमें Dimensity 6300 5G Processor दिया गया है।