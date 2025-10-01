7 अक्टूबर को आ रहा Vivo का 200MP कैमरा वाला शानदार 5G फोन, जानें संभावित कीमत और फीचर्स

वीवो जल्द ही भारतीय बाजार में वीवो वी60ई स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। यह फोन 7 अक्टूबर को दोपहर 1200 बजे लॉन्च होगा। फोन में 200MP अल्ट्रा-क्लियर प्राइमरी कैमरा और 50MP का सेल्फी कैमरा होगा। इसमें 90W फास्ट चार्जिंग के साथ 6500mAh की बैटरी भी होगी। डिवाइस की कीमत 35 हजार रुपये के आसपास हो सकती है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वीवो जल्द ही भारतीय बाजार में अपनी V सीरीज के तहत एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। दरअसल, इस बार कंपनी Vivo V60e नाम से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, जिसे कंपनी 7 अक्टूबर को दोपहर 12:00 बजे लॉन्च करेगी। स्मार्टफोन की लॉन्च डेट कन्फर्म करने के साथ-साथ कंपनी ने फोन के डिजाइन और इसके कुछ कैमरा स्पेसिफिकेशन्स का भी खुलासा कर दिया है। इसके साथ ही, कुछ रिपोर्ट्स में फोन की कीमत का भी खुलासा हो गया है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Vivo V60e की संभावित कीमत कंपनी ने डिवाइस की कीमत को लेकर कुछ भी खुलासा नहीं किया है लेकिन रिपोर्ट्स से पता चलता है कि भारत में Vivo V60e के बेस वैरिएंट की कीमत 35 हजार रुपये के आसपास हो सकती है जिसमें 8GB/128GB मॉडल मिल सकता है। जबकि डिवाइस के 8GB/256GB और 12GB/256GB मॉडल की कीमत क्रमशः करीब 37 हजार रुपये और 39 हजार रुपये के आसपास हो सकती है। डिवाइस की बिक्री Vivo ई-स्टोर और फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी।

Vivo V60e के स्पेसिफिकेशन कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि Vivo V60e में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा जिसमें 200MP अल्ट्रा-क्लियर प्राइमरी कैमरा होगा। साथ ही फोन में OIS और 30x सुपरजूम और 8MP अल्ट्रावाइड कैमरा मिलेगा। हैंडसेट में सामने की तरफ सेल्फी के लिए 50MP Eye AF कैमरा मिलेगा।

कंपनी का यह भी कहना है कि V60e भारत के पहले AI फेस्टिवल पोर्ट्रेट मोड से लैस होगा। इसके अलावा डिवाइस में धूल और पानी से बचाव के लिए IP68/IP69 रेटिंग और 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6,500mAh की बैटरी मिलेगी।