Vivo V60e 5G vs V50e 5G: प्रोसेसर, कैमरा, बैटरी और फीचर्स के मामले में क्या है अंतर

Vivo जल्द ही भारत में अपना नया स्मार्टफोन वीवो V60e 5G लॉन्च करने वाला है। इसमें 6.77 इंच का OLED डिस्प्ले और मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 प्रोसेसर होगा। फोन में 200MP का प्राइमरी कैमरा और 6500mAh की बैटरी होगी। जबकि वीवो V50e 5G में 50MP का कैमरा और 5600mAh की बैटरी है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo V60e 5G vs Vivo V50e 5G: Vivo ने अपनी V सीरीज का नया स्मार्टफोन Vivo V60e 5G को भारत में लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने फिलहाल लॉन्च डेट से पर्दा नहीं उठाया है, लेकिन इसे टीज करते हुए कंपनी ने डिजाइन, कलर वेरिएंट, कैमरा फीचर्स को लेकर कुछ-कुछ जानकारी शेयर कर चुकी है।

Vivo V60e 5G के ऑफिशियल टीजर के अलावा इस फोन को लेकर काफी अन्य जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध है। कंपनी ने इस फोन को पिछले वेरिएंट Vivo V50e 5G के मुकाबले कितना अपग्रेड किया है। इसकी जानकारी शेयर कर रहे हैं। यहां हम दोनों फोन के फीचर्स और स्पेक्स कम्प्येर कर रहे हैं।

डिजाइन और डिस्प्ले Vivo V60e 5G स्मार्टफोन का डिजाइन पहले ही सामने आ चुका है। यह काफी हद तक Vivo V60 की तरह है। इस फोन में पिल-शेप कैमरा मॉड्यूल, ग्लॉसी रियर पैनल और प्लास्टिक बिल्ड के साथ आएगा। Vivo V50e 5G की बात करें तो इसमें अगल कैमरा मॉड्यूल दिया जाएगा। Vivo V50 की तरह यह फोन भी धूल और पानी से प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग मिलती है।

Vivo V60e में कंपनी 6.77-इंच की OLED डिस्प्ले मिलेगी, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और ब्राइटेस 1800 निट्स होगी। Vivo V50e स्मार्टफोन में 6.77-इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और ब्राइटनेस 1300 निट्स है। परफॉर्मेंस और बैटरी Vivo V60e के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर मिलेगा। यह प्रोसेसर V50e 5G में भी मिलेगा। इस फोन में 8GB की रैम और 256GB की स्टोरेज मिलता है। Vivo के अपकमिंग फोन में 6500mAh की बैटरी मिलेगी। इससे पहले Vivo V50e में 5600mAh की बैटरी दी गई थी। दोनों ही फोन में 90W वायर्ड चार्जिंग मिलती है।