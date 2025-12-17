सिर्फ 11,999 में Vivo का 6000mAh बैटरी वाला 5G फोन, 50MP कैमरा और मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी
वीवो का 6000mAh बैटरी वाला 5G फोन Vivo T4 Lite 5G फ्लिपकार्ट पर सिर्फ 11,999 रुपये में मिल रहा है। इस फोन पर बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध हैं। ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी काफी टाइम से एक ऐसा 5G फोन ढूंढ रहे हैं जिसकी कीमत 15 हजार रुपये से कम हो? साथ ही आप ऐसे फोन की तलाश में भी हैं जिसमें बड़ी बैटरी भी मिले तो वीवो का Vivo T4 Lite 5G आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस वक्त ये डिवाइस फ्लिपकार्ट की एन्ड ऑफ सीजन सेल के दौरान सिर्फ 11,999 रुपये में मिल रहा है। साथ ही फोन पर खास बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं जिससे डिवाइस की कीमत और ज्यादा कम हो जाती है। इसके अलावा डिवाइस पर एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...
Vivo T4 Lite 5G पर डिस्काउंट ऑफर
दरअसल वीवो के इस फोन की कीमत वैसे तो फ्लिपकार्ट पर 13,999 रुपये है लेकिन अभी आप इस फोन को बिना किसी बैंक ऑफर के सिर्फ 11,999 रुपये में खरीद सकते हैं। यानी फोन पर अभी फ्लैट 2000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। जबकि बैंक ऑफर के साथ भी फोन पर डिस्काउंट मिल रहा है जहां HDFC Bank Credit और Debit Card नॉन EMI के साथ Credit Card EMI ऑप्शन पर 500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है जिससे डिवाइस की कीमत और कम हो जाती है।
डिवाइस पर एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जहां से आप ₹9,700 रुपये तक की एक्सचेंज वैल्यू ले सकते हैं। हालांकि ये वैल्यू पूरी तरह से आपके पुराने फोन की कंडीशन पर डिपेंड करती है।
Vivo T4 Lite 5G के खास फीचर्स
Vivo के इस खास डिवाइस में पावरफुल MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ ही डिवाइस में 90Hz रिफ्रेश रेट वाला बड़ा 6.74-इंच HD+ डिस्प्ले मिलता है। डिवाइस में 50MP का डुअल रियर कैमरा दिया गया है। फोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी भी है और IP64 डस्ट/स्प्लैश रेसिस्टेंट और MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी मिलती है। ये सभी खूबियां इसे एक दमदार बजट 5G फोन बनती हैं। डिवाइस में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 1TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज और Android 15 मिलता है।
