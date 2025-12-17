सिर्फ 11,999 में Vivo का 6000mAh बैटरी वाला 5G फोन, 50MP कैमरा और मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी काफी टाइम से एक ऐसा 5G फोन ढूंढ रहे हैं जिसकी कीमत 15 हजार रुपये से कम हो? साथ ही आप ऐसे फोन की तलाश में भी हैं जिसमें बड़ी बैटरी भी मिले तो वीवो का Vivo T4 Lite 5G आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस वक्त ये डिवाइस फ्लिपकार्ट की एन्ड ऑफ सीजन सेल के दौरान सिर्फ 11,999 रुपये में मिल रहा है। साथ ही फोन पर खास बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं जिससे डिवाइस की कीमत और ज्यादा कम हो जाती है। इसके अलावा डिवाइस पर एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

Vivo T4 Lite 5G पर डिस्काउंट ऑफर दरअसल वीवो के इस फोन की कीमत वैसे तो फ्लिपकार्ट पर 13,999 रुपये है लेकिन अभी आप इस फोन को बिना किसी बैंक ऑफर के सिर्फ 11,999 रुपये में खरीद सकते हैं। यानी फोन पर अभी फ्लैट 2000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। जबकि बैंक ऑफर के साथ भी फोन पर डिस्काउंट मिल रहा है जहां HDFC Bank Credit और Debit Card नॉन EMI के साथ Credit Card EMI ऑप्शन पर 500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है जिससे डिवाइस की कीमत और कम हो जाती है।