    Vivo का 6000mAh बैटरी वाला 5G फोन वो भी सिर्फ 9,999 रुपये में, मिस न करें ये जबरदस्त डील

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 08:00 AM (IST)

    दिवाली सेल खत्म होने के बाद भी Flipkart पर Vivo T4 Lite 5G स्मार्टफोन ₹10,000 से कम में मिल रहा है। इस फोन पर बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध हैं। इसमें 6000mAh की बैटरी, 6.74 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले और 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। यह फोन मीडियाटेक 6300 5G प्रोसेसर से लैस है और शानदार फीचर्स के साथ आता है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में दो बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon और Flipkart पर दिवाली सेल खत्म हुई। हालांकि, सेल खत्म होने के बाद भी डील्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। स्मार्टफोन्स अभी भी बेहद सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। अगर आप ₹10,000 से कम कीमत में नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Flipkart आपके लिए एक बेहतरीन स्मार्टफोन डील लेकर आया है।

    जी हां, अभी वीवो का Vivo T4 Lite 5G स्मार्टफोन ₹10,000 से कम में खरीदने के लिए उपलब्ध है। कंपनी फोन पर बैंक ऑफर्स के साथ एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है, जिससे कीमत और कम हो जाती है। खास बात यह है कि इस फोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। डिवाइस 128GB की इंटरनल स्टोरेज और 4GB रैम के साथ कई शानदार फीचर्स ऑफर करता है। आइए इस शानदार डील पर एक नजर डालते हैं...

    Vivo T4 Lite 5G पर डिस्काउंट ऑफर

    वीवो के इस शानदार फोन की कीमत वैसे तो 13,999 रुपये है लेकिन अभी आप इसे 28% तक डिस्काउंट के बाद सिर्फ 9,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी फोन पर शानदार कैशबैक ऑफर भी दे रही है, जहां आप एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड और फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड से 5% तक कैशबैक ले सकते हैं।

    इसके अलावा, फोन पर शानदार एक्सचेंज ऑफर भी है, जहां आप ₹8900 तक की छूट भी ले सकते हैं। हालांकि, यह एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने फोन की कंडीशन पर डिपेंड करेगी। अगर आप बजट फोन एक्सचेंज करते हैं, तो आपको ₹2000 से ₹3000 तक की एक्स्ट्रा छूट मिल सकती है, जिससे फोन की कीमत और भी कम हो जाएगी।

    Vivo T4 Lite 5G के फीचर्स

    Vo के इस शानदार 5G फोन में आपको 6.74 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसके साथ ही डिवाइस में मीडियाटेक का 6300 5G प्रोसेसर भी दिया गया है। इतना ही नहीं फोन में डुअल रियर कैमरा दिया गया है। डिवाइस में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा मिलता है। वहीं, सामने की तरफ सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।

    डिवाइस में सबसे खास बात इसकी बड़ी 6000mAh की बैटरी है जो आसानी से पूरे दिन का बैटरी बैकअप दे देती है। फोन में 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी मिलती है।

