    Vivo S50 स्मार्टफोन की लॉन्चिंग से पहले डिजाइन आया सामने, जानें क्या होंगी खूबियां

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:31 PM (IST)

    Vivo जल्द ही चीन में S50 सीरीज लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी प्रमोशनल इमेज सामने आई है। यह फोन चार रंगों में उपलब्ध होगा और इसमें स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल ...और पढ़ें

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo इन दिनों चीन में Vivo S50 सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने फिलहाल लॉन्च डेट को लेकर कुछ भी ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की है। इस अपकमिंग फोन की लॉन्चिंग के एलान से पहले इसकी प्रमोशनल इमेज शेयर की गई है। इससे वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन के रियर डिजाइन के बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है। यहां हम आपको डिटेल में अब तक सामने आई जानकारी के बारे में बता रहे हैं।

    Vivo S50 डिजाइन डिटेल्स

    Vivo S50 स्मार्टफोन को चार कलर ऑप्शन - व्हाइट, ब्लैक, ब्लू और पर्पल में लॉन्च किया जाएगा। वीवो के इस फोन में स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल मिलेगा। इस कैमरा में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा।
    vivo v50 design

    वीवो के इस फोन के डिजाइन में एयरोस्पेस-ग्रेड का मेटल दिया जाएगा। इसके साथ ही यह फोन IP68/69 रेटिंग के साथ रिलीज किया जाएगा।

    Vivo S50 संभावित स्पेसिफिकेशन

    • Vivo S50 स्मार्टफोन में 6.59-इंच का OLED डिस्प्ले दिया जाएगा। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz और रेजोल्यूशन 1.5K है। इस फोन में ऑप्टिकल इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा।
    • वीवो का यह फोन Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट के साथ Geekbench पर लिस्ट हुआ है। यह फोन 16GB की रैम के साथ लिस्ट किया गया है, जिसमें LPDDR5x RAM और UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है।
    • कैमरा की बात करें तो वीवो के अपकमिंग S50 में 50-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। इसके साथ ही फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। इस फोन में 50-मेगापिक्सल का Sony IMX882 पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलेगा।
    • यह फोन Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर रन करेगा। वीवो के इस फोन में 6,500mAh की बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।

