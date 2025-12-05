Vivo S50 स्मार्टफोन की लॉन्चिंग से पहले डिजाइन आया सामने, जानें क्या होंगी खूबियां

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo इन दिनों चीन में Vivo S50 सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने फिलहाल लॉन्च डेट को लेकर कुछ भी ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की है। इस अपकमिंग फोन की लॉन्चिंग के एलान से पहले इसकी प्रमोशनल इमेज शेयर की गई है। इससे वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन के रियर डिजाइन के बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है। यहां हम आपको डिटेल में अब तक सामने आई जानकारी के बारे में बता रहे हैं।

Vivo S50 डिजाइन डिटेल्स

Vivo S50 स्मार्टफोन को चार कलर ऑप्शन - व्हाइट, ब्लैक, ब्लू और पर्पल में लॉन्च किया जाएगा। वीवो के इस फोन में स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल मिलेगा। इस कैमरा में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा।





वीवो के इस फोन के डिजाइन में एयरोस्पेस-ग्रेड का मेटल दिया जाएगा। इसके साथ ही यह फोन IP68/69 रेटिंग के साथ रिलीज किया जाएगा।

Vivo S50 संभावित स्पेसिफिकेशन