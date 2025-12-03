Language
    जूम कैमरे वाला नया फोन लॉन्च करेगा Vivo, Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट के साथ मिलेंगे तगड़े फीचर

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:00 AM (IST)

    Vivo S50 Pro Mini स्मार्टफोन इस महीने लॉन्च होने की उम्मीद है। वीवो का यह फोन प्रीमियम मिड रेंज में पेश किया जाएगा। लॉन्चिंग से पहले वीवो के इस फोन को ...और पढ़ें

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo इन दिनों नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। प्रीमियम मिड रेंज में लॉन्च होने वाला यह फोन Vivo S50 Pro Mini के नाम से एंट्री कर सकता है। कंपनी का यह अपकमिंग स्मार्टफोन मॉडल नंबर V2527A के साथ Geekbench पर लिस्ट हुआ है। उम्मीद है कि होम मार्केट चीन में यह फोन इसी महीने लॉन्च किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कंपनी इस फोन को ग्लोबल मार्केट में Vivo X300 FE के नाम से पेश कर सकती है।

    Vivo S50 Pro Mini Geekbench लिस्टिंग

    अपकमिंग Vivo S50 Pro Mini स्मार्टफोन को लेकर कंपनी पहले ही कन्फर्म कर चुकी है कि इसमें Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट मिलेगा। गीकबेंच लिस्टिंग में सीपीयू की क्लॉक स्पीड से इस चिपसेट की पुष्टी होती है।

    यह फोन Android 16 और 16GB की रैम के साथ लिस्ट किया गया है। परफॉरमेंस की बात करें तो सिंगल कोर पर फोन ने 2778 स्कोर और मल्टी-कोर में 9344 का स्कोर हासिल किया है।

    इसके साथ ही मेटाडेटा से पता चलता है कि इस फोन में ग्राफिक्स सपोर्ट के लिए Adreno 829 GPU मिलता है। हालांकि, Qualcomm एडवाइज करता है कि Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट के साथ Adreno 840 GPU दिया जाना चाहिए। यह जीपीयू Snapdragon 8 Elite Gen 5 के साथ भी दिया जाता है। Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट के साथ Adreno 829 जीयूपी दिए जाने से यूजर्स को ग्राफिक्स एक्सपीरियंस में कुछ समझौता करना होगा। वीवो ने यह संभवत: प्राइसिंग को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया होगा।

    Vivo S50 Pro Mini संभावित स्पेसिफिकेशन्स

    Vivo S50 Pro Mini स्मार्टफोन के कुछ कोर हार्डवेयर को कंपनी रिवील कर चुकी है। इस फोन में 6.31-इंच का फ्लैट AMOLED डिस्पले देखने को मिलेगा। इस फोन में LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज देखने को मिलेगा।

    कैमरा सिस्टम की बात करें तो इसमें VCS लाइट सेंसिटिव प्राइमरी सेंसर, Sony IMX882 पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 50-मेगापिक्सल एंटी-डिस्टॉर्शन सेल्फी कैमरा मिलेगा। फोन में क्लीन लुक के लिए कैमरा बंप नहीं मिलेगा।

    वीवो का यह अपकमिंग स्मार्टफोन 6,500mAh की बैटरी के साथ लॉन्च होगा। यह फोन 90W वायर्ड चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही वीवो के इस फोन में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ-साथ IP68 और IP69 रेटिंग जैसे फीचर मिलेंगे।

