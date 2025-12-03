जूम कैमरे वाला नया फोन लॉन्च करेगा Vivo, Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट के साथ मिलेंगे तगड़े फीचर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo इन दिनों नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। प्रीमियम मिड रेंज में लॉन्च होने वाला यह फोन Vivo S50 Pro Mini के नाम से एंट्री कर सकता है। कंपनी का यह अपकमिंग स्मार्टफोन मॉडल नंबर V2527A के साथ Geekbench पर लिस्ट हुआ है। उम्मीद है कि होम मार्केट चीन में यह फोन इसी महीने लॉन्च किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कंपनी इस फोन को ग्लोबल मार्केट में Vivo X300 FE के नाम से पेश कर सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Vivo S50 Pro Mini Geekbench लिस्टिंग अपकमिंग Vivo S50 Pro Mini स्मार्टफोन को लेकर कंपनी पहले ही कन्फर्म कर चुकी है कि इसमें Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट मिलेगा। गीकबेंच लिस्टिंग में सीपीयू की क्लॉक स्पीड से इस चिपसेट की पुष्टी होती है।

यह फोन Android 16 और 16GB की रैम के साथ लिस्ट किया गया है। परफॉरमेंस की बात करें तो सिंगल कोर पर फोन ने 2778 स्कोर और मल्टी-कोर में 9344 का स्कोर हासिल किया है। इसके साथ ही मेटाडेटा से पता चलता है कि इस फोन में ग्राफिक्स सपोर्ट के लिए Adreno 829 GPU मिलता है। हालांकि, Qualcomm एडवाइज करता है कि Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट के साथ Adreno 840 GPU दिया जाना चाहिए। यह जीपीयू Snapdragon 8 Elite Gen 5 के साथ भी दिया जाता है। Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट के साथ Adreno 829 जीयूपी दिए जाने से यूजर्स को ग्राफिक्स एक्सपीरियंस में कुछ समझौता करना होगा। वीवो ने यह संभवत: प्राइसिंग को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया होगा।

Vivo S50 Pro Mini संभावित स्पेसिफिकेशन्स Vivo S50 Pro Mini स्मार्टफोन के कुछ कोर हार्डवेयर को कंपनी रिवील कर चुकी है। इस फोन में 6.31-इंच का फ्लैट AMOLED डिस्पले देखने को मिलेगा। इस फोन में LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज देखने को मिलेगा।