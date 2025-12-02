200MP कैमरा वाले Vivo के दो शानदार 5G फोन लॉन्च, 12GB RAM और दमदार प्रोसेसर भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo ने अपनी नई X300 सीरीज भारत में ऑफिशियली लॉन्च कर दी है। इस सीरीज को Vivo X200 लाइनअप का सक्सेसर बताया जा रहा है। नई सीरीज में कंपनी ने Vivo X300 और X300 Pro मॉडल को लॉन्च किया है। बता दें कि लॉन्च से पहले के हफ्तों में ही ब्रांड ने हैंडसेट के कई फीचर्स के बारे में पहले ही बता दिया था, जिसमें चिपसेट से लेकर कई डिटेल्स का खुलासा किया गया।

वहीं. अब Vivo X300 और Vivo X300 Pro लॉन्च के साथ इसके सभी फीचर्स सामने आ गए हैं। इन डिवाइस में MediaTek का फ्लैगशिप Dimensity 9500 चिपसेट देखने को मिल रहा है और इनमें Zeiss-ट्यून्ड कैमरे मिल रहे हैं जो फोटोग्राफी को फिर एक बार नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं।

Vivo X300, Vivo X300 Pro के फीचर्स डिवाइस के फीचर्स की बात करें तो भारत में Vivo X300 सीरीज को 3nm MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया है। साथ ही फोन में Pro Imaging VS1 चिप भी देखने को मिल रही है। डिवाइस में V3+ इमेजिंग चिप भी दी गई है। इसके साथ ही फ्लैगशिप डिवाइस में Android 16-बेस्ड OriginOS 6 देखने को मिल रहा है।

Vivo X300 प्रो के कैमरा स्पेक्स फोटोग्राफी के लिए Vivo X300 Pro में Zeiss-ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। डिवाइस में 50-मेगापिक्सल (f/1.57) Sony LYT-828 प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सल (f/2.0) Samsung JN1 अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा और 200-मेगापिक्सल (f/2.67) HPB APO टेलीफोटो लेंस मिल रहा है। जबकि डिवाइस में सामने की तरफ 50-मेगापिक्सल (f/2.0) Samsung JN1 सेल्फी कैमरा है।

Vivo X300 के कैमरा स्पेक्स डिवाइस के स्टैंडर्ड X300 में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ 200-मेगापिक्सल HPB प्राइमरी कैमरा मिल रहा है। साथ ही डिवाइस में OIS के साथ 50-मेगापिक्सल (f/2.57) सोनी LYT-602 टेलीफोटो लेंस और 50-मेगापिक्सल (f/2.0) सैमसंग JN1 अल्ट्रावाइड कैमरा मिल रहा है। इस डिवाइस में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 50-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा मिल रहा है।