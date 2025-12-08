Vivo के दो शानदार 5G फोन: 50MP सेल्फी कैमरा और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वीवो जल्द ही अपने दो नए फोन चीन में लॉन्च करने जा रहा है। ये डिवाइस Vivo S50 और S50 Pro mini के नाम से पेश किए जाएंगे। टीजर पोस्ट के जरिए कंपनी ने कन्फर्म किया है जो दोनों डिवाइस 15 दिसंबर को चीन में लॉन्च होंगे। इससे पहले वीवो ने कम्फर्म किया था कि वीवो S50 प्रो मिनी में स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट होने वाला है जिसके AnTuTu पर 3 मिलियन से ज्यादा का स्कोर हासिल किया है, जो पुराने मिड-रेंज फ्लैगशिप फोन की तुलना में 1 मिलियन ज्यादा स्कोर कर रहा है।

Vivo S50 में पावरफुल प्रोसेसर इतना ही नहीं S50 Pro mini में LPDDR5X RAM और UFS4.1 स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। वहीं, Vivo S50 में स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 चिपसेट देखने को मिलन वाला है, जो S30 में मिलने वाले स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 की तुलना में एक बड़ा अपग्रेड होने वाला है। देखा जाए तो दोनों डिवाइस में काफी पावरफुल प्रोसेसर मिलने वाले हैं।

S50 प्रो मिनी 6.31-इंच का स्क्रीन देखने को मिलने वाला है जबकि S50 में 6.59-इंच का 120Hz OLED स्क्रीन मिलेगा। साथ ही दोनों फोन में सेकंड-जेनरेशन 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है, जिससे यह इस प्राइस रेंज में पहला ऐसा फोन बन जाएगा जिसमें पूरी S50 सीरीज में यह सेंसर स्टैंडर्ड के तौर पर पेश किया गया हो।

कैमरा में भी बड़ा अपग्रेड फोटोग्राफी के लिए पूरी वीवो S50 सीरीज में पेरिस्कोप लेंस के साथ सोनी IMX882 1/1.95″ सेंसर देखने को मिल सकता है। S50 प्रो मिनी में VCS अल्ट्रा-सेंसिटिव बायोनिक लार्ज-सेंसर मेन कैमरा मिलने वाला है। सेल्फी के लिए डिवाइस में 50MP एंटी-डिस्टॉर्शन सॉफ्ट-लाइट सेल्फी लेंस मिल सकता है, जिसमें फ्लैगशिप मॉडल्स जैसा ही फुल-फोकल-लेंथ जूम मिलेगा।