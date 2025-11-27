Vivo ला रहा दो नए शानदार 5G फोन, सामने आई पहली झलक; मिलेगा स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वीवो जल्द ही अपनी नई Vivo S50 सीरीज लॉन्च करने जा रहा है जिसके दिसंबर में चीन में लॉन्च किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये नई सीरीज Vivo S30 लाइनअप का अपग्रेड होने वाला है। इस सीरीज में Vivo S50 Pro Mini और रेगुलर Vivo S50 होने की उम्मीद है। कंपनी ने इस सीरीज के एक डिवाइस की इमेज शेयर की है, जिससे फोन के डिजाइन की पहली झलक मिलती है।

न सिर्फ इमेज बल्कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने Vivo S50 सीरीज के कुछ फीचर्स का भी खुलासा किया है। ‘बैटल एंजेल’ कोडनेम वाले Vivo S50 Pro Mini के पीछे Sony IMX882 कैमरा मिलने वाला है। इस लाइनअप में क्वालकॉम का दमदार स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिपसेट मिलने वाला है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

Vivo S50 सीरीज का डिजाइन और स्पेसिफिकेशन्स Vivo प्रोडक्ट मैनेजर हान बॉक्सियाओ ने Vivo S50 सीरीज के एक हैंडसेट की तस्वीर शेयर की है। स्मार्टफोन इस तस्वीर में गोल्डन कलर में दिखाई दे रहा है, जिसमें दाईं ओर दो एंटीना बैंड भी दिख रहे हैं। जबकि हैंडसेट में दाईं तरफ एक पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल बटन दिखाई दे रहा है। प्रोडक्ट मैनेजर ने ये भी कन्फर्म किया है कि लाइनअप में ऑल-एयरोस्पेस-ग्रेड एल्यूमीनियम फ्रेम देखने को मिलेगा।