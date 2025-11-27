Vivo ला रहा दो नए शानदार 5G फोन, सामने आई पहली झलक; मिलेगा स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी
वीवो जल्द ही अपनी नई Vivo S50 सीरीज लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसे दिसंबर में चीन में पेश किया जाएगा। इस सीरीज में Vivo S50 Pro Mini और रेगुलर Vivo S50 शामिल होने की उम्मीद है। कंपनी ने एक डिवाइस की इमेज जारी की है, जिससे डिजाइन की पहली झलक मिली है। Vivo S50 Pro Mini में स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिपसेट और Sony IMX882 कैमरा होने की संभावना है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वीवो जल्द ही अपनी नई Vivo S50 सीरीज लॉन्च करने जा रहा है जिसके दिसंबर में चीन में लॉन्च किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये नई सीरीज Vivo S30 लाइनअप का अपग्रेड होने वाला है। इस सीरीज में Vivo S50 Pro Mini और रेगुलर Vivo S50 होने की उम्मीद है। कंपनी ने इस सीरीज के एक डिवाइस की इमेज शेयर की है, जिससे फोन के डिजाइन की पहली झलक मिलती है।
न सिर्फ इमेज बल्कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने Vivo S50 सीरीज के कुछ फीचर्स का भी खुलासा किया है। ‘बैटल एंजेल’ कोडनेम वाले Vivo S50 Pro Mini के पीछे Sony IMX882 कैमरा मिलने वाला है। इस लाइनअप में क्वालकॉम का दमदार स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिपसेट मिलने वाला है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...
Vivo S50 सीरीज का डिजाइन और स्पेसिफिकेशन्स
Vivo प्रोडक्ट मैनेजर हान बॉक्सियाओ ने Vivo S50 सीरीज के एक हैंडसेट की तस्वीर शेयर की है। स्मार्टफोन इस तस्वीर में गोल्डन कलर में दिखाई दे रहा है, जिसमें दाईं ओर दो एंटीना बैंड भी दिख रहे हैं। जबकि हैंडसेट में दाईं तरफ एक पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल बटन दिखाई दे रहा है। प्रोडक्ट मैनेजर ने ये भी कन्फर्म किया है कि लाइनअप में ऑल-एयरोस्पेस-ग्रेड एल्यूमीनियम फ्रेम देखने को मिलेगा।
मिलेगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिपसेट
इस सीरीज के Vivo S50 Pro Mini में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जिसे चिप बनाने वाली कंपनी ने 26 नवंबर पेश किया था। कंपनी का कहना है कि हैंडसेट ने AnTuTu बेंचमार्किंग पर लगभग 3 मिलियन का स्कोर किया है। साथ ही डिवाइस में LPDDR5x RAM देखने को मिलेगी जो 9,600Mbps की मैक्सिमम स्पीड ऑफर करेगी।
डिवाइस में UFS 4.1 स्टोरेज मिलेगा। रेंडर से यह भी पता चलता है कि फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने वाला है, जो बैक पैनल के ऊपरी-बाएं कोने में एक स्क्वरकल कैमरा आइलैंड में मिलेगा।
