Flipkart ब्लैक फ्राइडे सेल की 5 सबसे बड़ी स्मार्टफोन डील्स, लिस्ट में Vivo और Samsung भी
फ्लिपकार्ट पर ब्लैक फ्राइडे सेल में स्मार्टफोन्स पर शानदार डील्स मिल रही हैं। Samsung Galaxy S24 5G, vivo T4 Ultra 5G, MOTOROLA G86 Power 5G, realme P4 5G और POCO M7 5G जैसे स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट उपलब्ध है। ग्राहक बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस का भी लाभ उठा सकते हैं। यह सेल नया स्मार्टफोन खरीदने का बेहतरीन मौका है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। फ्लिपकार्ट पर ब्लैक फ्राइडे सेल शुरू हो गई है। सेल के दौरान ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर स्मार्टफोन्स पर ऑफर्स की झड़ी लगा दी है। इस सेल में कई बड़े ब्रांड्स के स्मार्टफोन सबसे कम कीमत पर मिल रहे हैं, जिनमें Vivo और Samsung जैसे पॉपुलर नाम भी शामिल हैं। अगर आप लंबे टाइम से नया डिवाइस खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। यहां आज हम आपको Flipkart ब्लैक फ्राइडे सेल की 5 सबसे बड़ी और वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन डील्स के बारे में बताने जा रहे हैं...
Samsung Galaxy S24 5G
लिस्ट में पहला फोन सैमसंग का है, जिसका नाम गैलेक्सी S24 5G है। डिवाइस की कीमत वैसे तो ₹74,999 है, लेकिन सेल के दौरान आप इसे सिर्फ ₹40,999 में खरीद सकते हैं, यानी फोन पर काफी बड़ा प्राइस ड्राप देखने को मिल रहा है। डिवाइस पर बढ़िया एक्सचेंज ऑफर भी है, जिससे कीमत और कम हो जाती है।
vivo T4 Ultra 5G
लिस्ट में दूसरा फोन वीवो का है, जिसका नाम वीवो T4 अल्ट्रा 5G है। डिवाइस की कीमत ₹40,999 है। लेकिन, सेल के दौरान आप डिवाइस को ₹35999 में खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कि डिवाइस पर ₹5,000 का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। कुछ बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर ₹1,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है।
MOTOROLA G86 Power 5G
मोटोरोला का यह डिवाइस भी बहुत कम कीमत पर सेल में खरीदने के लिए उपलब्ध है। कंपनी ने इस फोन को 19,999 रुपये में पेश किया था, लेकिन अब आप इस डिवाइस को 17,999 रुपये में अपना बना सकते हैं। इतना ही नहीं, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन के साथ इस फोन पर 1,500 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है, जबकि कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ नॉन EMI पर भी 1000 की छूट मिल रही है।
realme P4 5G
7000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ आने वाला यह फोन भी फ्लिपकार्ट की ब्लैक फ्राइडे सेल में भी बहुत सस्ते दाम पर मिल रहा है, जहां से आप इस डिवाइस को सिर्फ ₹16999 में खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के साथ डिवाइस पर ₹1000 का फ्लैट डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिसके बाद डिवाइस की कीमत और भी कम हो जाती है।
POCO M7 5G
अगर आप ₹10,000 से कम कीमत वाला 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो आप फ्लिपकार्ट की ब्लैक फ्राइडे सेल में Poco M7 5G खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत अब ₹8999 है, जो इसके लॉन्च प्राइस ₹12999 से कम है। इसका मतलब है कि आपको फ्लैट ₹4,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। डिवाइस पर एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध है।
