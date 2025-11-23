Amazon Vs Flipkart: ब्लैक फ्राइडे सेल में कहां सस्ता मिल रहा है iPhone 17 Pro, दूर करें कंफ्यूजन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप कुछ समय से नया iPhone 17 Pro खरीदने का प्लान बना रहे हैं? तो Amazon और Flipkart आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आए हैं। जी हां, दोनों प्लेटफॉर्म पर ब्लैक फ्राइडे सेल शुरू हो चुकी है। इस सेल के दौरान, Apple का लेटेस्ट iPhone 17 Pro भारी बैंक डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। हालांकि, दोनों प्लेटफॉर्म पर कोई फ्लैट डिस्काउंट नहीं है लेकिन दोनों प्लेटफॉर्म सिर्फ शानदार बैंक ऑफर दे रहे हैं। तो, अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको सबसे अच्छी डील कहां मिलेगी, तो हम आज आपके लिए यह क्लियर कर देंगे।

कहां सस्ता मिल रहा है iPhone 17 Pro? iPhone 17 Pro अभी Amazon और Flipkart दोनों ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपनी लॉन्च कीमत, यानी 1,34,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लिस्टेड है। हालांकि, दोनों प्लेटफॉर्म अपनी ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान शानदार बैंक ऑफर्स दे रहे हैं। सबसे पहले Flipkart की बात करें तो यहां ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड EMI और IDFC बैंक क्रेडिट कार्ड EMI, नॉन EMI और SBI Credit Card EMI और Non EMI पर 3000 रुपये तक की छूट मिल रही है। इसके अलावा, Flipkart एक्सचेंज वैल्यू के अलावा ₹3,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे रहा है, जिससे आप एक्सचेंज में ज्यादा वैल्यू ले सकते हैं और iPhone 17 Pro को काफी सस्ती कीमत पर खरीद सकते हैं।

दूसरी तरफ, Amazon इस फोन पर काफी बेहतर बैंक ऑफर दे रहा है। अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन का इस्तेमाल करके यह फोन खरीदते हैं, तो आपको ₹4000 तक का डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा, ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पर भी ₹4000 का डिस्काउंट मिल रहा है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन पर भी ₹4000 का डिस्काउंट दे रहा है। अगर समझदारी से देखा जाए, तो Amazon इस समय बेहतर डील दे रहा है। बैंक ऑफर के बाद फोन की कीमत 1,30,900 रुपये रह जाती है।