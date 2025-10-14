ये है Vivo का टैबलेट, 12.1-इंच डिस्प्ले और 10,000mAh बैटरी से है लैस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। चीनी टेक कंपनी का नया टैबलेट Vivo Pad 5e, सोमवार को चीन में लॉन्च हुआ। 25 सितंबर के लॉन्च इवेंट के दौरान कंपनी ने अपने नए फ्लैगशिप Vivo X300 और Vivo X300 Pro भी पेश किए। ये Vivo Pad 5 सीरीज का नया एडिशन है, जिसमें पहले से ही स्टैंडर्ड Pad 5 और Pad 5 Pro शामिल हैं। फोन्स और टैबलेट के अलावा, कंपनी ने Vivo Watch GT 2 और TWS 5 भी लॉन्च किए। नए टैबलेट में 12-इंच का डिस्प्ले दिया गया है। ये Snapdragon 8s Gen 3 चिप से लैस है और तीन कलर ऑप्शन्स में मिलेगा।

Vivo Pad 5e की कीमत और उपलब्धता Vivo Pad 5e की कीमत CNY 1,999 (लगभग 25,000 रुपये) से शुरू होती है, जो 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए है। वहीं, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज, 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट्स की कीमत क्रमशः CNY 2,299 (लगभग 29,000 रुपये), CNY 2,599 (लगभग 32,000 रुपये) और CNY 2,999 (लगभग 37,000 रुपये) रखी गई है।

Vivo Pad 5e का एक सॉफ्ट लाइट वर्जन भी पेश किया गया है, जिसकी कीमत 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के लिए CNY 2,199 (लगभग 27,000 रुपये) और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज के लिए CNY 2,499 (लगभग 31,000 रुपये) रखी गई है।

नया Vivo Pad 5e ब्लू, ब्लैक और पर्पल कलर ऑप्शन में मिलेगा। वहीं सॉफ्ट लाइट वर्जन ब्लू और ब्लैक कलर में आएगा। Vivo Pad 5e की सेल 17 अक्टूबर से चीन में कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर शुरू होगी। Vivo Pad 5e के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Vivo Pad 5e Android 15-बेस्ड OriginOS 5 पर चलता है। इसमें 12.1-इंच का डिस्प्ले है जो 2.8K रेजोल्यूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट तक सपोर्ट करता है। Pad 5e को Snapdragon 8s Gen 3 चिप से लैस किया गया है, जिसे 16GB तक RAM और 512GB तक स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। बेस वेरिएंट में LPDDR5X RAM और UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज दी गई है।