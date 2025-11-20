10000 रुपये से कम में खरीदें 6000mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाला Vivo का 5G स्मार्टफोन, चेक करें ऑफर डिटेल्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo ने कुछ महीने पहले भारत में बजट सेगमेंट में Vivo T4 Lite 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। वीवो के इस फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, 90Hz IPS डिस्प्ले और 6,000mAh की बैटरी दी गई है। यानी 10 हजार रुपये से बजट में यह फोन परफेक्ट ऑप्शन है। अगर आप भी इस रेंज में नया स्मार्टफोन खोज रहे हैं तो हम आपको इस स्मार्टफोन पर मिल रही डील और इसके बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Vivo T4 Lite 5G की कीमत और ऑफर Vivo T4 Lite 5G स्मार्टफोन को तीन वेरिएंट में बिक्री के लिए लाया गया है। इस फोन का बेस वेरिएंट 4 GB RAM/128 GB स्टोरेज के साथ 10,499 रुपये की कीमत में लिस्ट है, जिसे 5 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। डिस्काउंट के साथ इस फोन को 9,975 रुपये में खरीद सकते हैं। यह डिस्काउंट Axis Bank Flipkart डेबिट और क्रेडिट कार्ड, SBI Flipkart क्रेडिट कार्ड पर ऑफर किया जा रहा है। वीवो का यह फोन प्रिज्म ब्लू और टाइटेनिमय गोल्ड कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। यह ऑफर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है।

Vivo T4 Lite 5G स्पेसिफिकेशन्स Vivo T4 lite 5G स्मार्टफोन में 6.4 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz और पीक ब्राइटनेस 1,000 निट्स है। वीवो के इस फोन में साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। इसके साथ ही फोन में 3.5mm हेडफोन जैक भी मिलता है। यह फोन सिंगल स्पीकर सेटअप, IP64 रेटिंग के साथ लाया गया है।

Vivo T4 lite 5G स्मार्टफोन को MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर के साथ मार्केट में पेश किया गया है। फोन में ग्राफिक्स सपोर्ट के लिए Mali-G57 MC2 GPU दिया गया है। यह फोन 4GB, 6GB और 8GB की LPDDR4x RAM और 128GB और 256GB की स्टोरेज के साथ आता है। इसके साथ ही वीवो के इस फोन में माइक्रोएसडी कार्ड का स्लॉट भी दिया गया है, जिसकी मदद से स्टोरेज 1TB तक बढ़ा सकते हैं।