हैंडसेट चोरी और गुम होने की टेंशन खत्म! इस टेलीकॉम कंपनी ने प्रीपेड यूजर्स को दिया बड़ा तोहफा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी Vodafone Idea का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंपनी ने नए साल से पहले अपने यूजर्स को बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, कंपनी ने भारत में अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए हैंडसेट चोरी और गुम होने पर खास इंश्योरेंस प्लान्स की शुरुआत की है। इस इंश्योरेंस प्लान की सबसे खास बात यह है कि इसे अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि कंपनी कुछ चुनिंदा प्रीपेड रिचार्ज पैक्स के साथ ही इसे फ्री में दे रही है।

कंपनी का कहना है कि आमतौर पर स्मार्टफोन इंश्योरेंस पॉलिसीज में केवल डैमेज कवर देखने को मिलता है, जबकि चोरी और फोन गुम होने जैसी कंडीशन इसमें शामिल नहीं होती। हालांकि अब Vi ने इस ऑफर के साथ इस कमी को भी पूरा कर दिया है और यूजर्स को एक्स्ट्रा सेफ्टी दी है।

कितना मिलेगा बीमा कवर? कंपनी का कहना है कि हैंडसेट चोरी और गुमशुदगी पर आपको इंश्योरेंस के जरिए 25,000 रुपये तक का कवर मिल जाएगा। कंपनी का ये भी कहना है कि क्लेम प्रोसेस पूरी तरह डिजिटल-फर्स्ट होने वाला है, जिसमें पहले से उपलब्ध कस्टमर डेटा का इस्तेमाल होगा, ताकि कम डॉक्यूमेंटेशन में इस प्रोसेस को फास्ट सेटल किया जा सके।

तीन प्रीपेड रिचार्ज पैक्स में मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी ने इस इंश्योरेंस प्लान को तीन प्रीपेड रिचार्ज पैक्स के साथ पेश किया है जहां 61 रुपये के रिचार्ज में 2GB डेटा, 15 दिन की वैधता और 30 दिन का फोन इंश्योरेंस मिलेगा। जबकि 201 रुपये के रिचार्ज में 10GB डेटा, 30 दिन की वैधता और 180 दिन का इंश्योरेंस मिलेगा। तीसरे प्लान कि कीमत 251 रुपये है जहां 10GB डेटा, 30 दिन की वैधता और 365 दिन का इंश्योरेंस मिलेगा।