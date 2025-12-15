Language
    Jio का करोड़ों यूजर्स को New Year गिफ्ट, तीन नए प्रीपेड प्लान किए लॉन्च

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:08 AM (IST)

    Jio ने नए साल 2026 से पहले तीन नए प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स लॉन्च किए हैं, जिन्हें 'Happy New Year 2026' नाम दिया गया है। इन प्लान्स में डेली कनेक्टिविट ...और पढ़ें

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी जियो का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हां, तो कंपनी आपके लिए नए साल 2026 से पहले कुछ खास लेकर आई है। दरअसल, कंपनी ने अपने तीन नए प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स को ‘Happy New Year 2026’ नाम से लॉन्च कर दिया है। इन नए प्लान्स को यूजर्स की जरूरत को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है, जिसमें डेली कनेक्टिविटी के साथ एंटरटेनमेंट और डिजिटल सर्विसेज का कॉम्बिनेशन ऐड किया गया है। चलिए इन तीनों प्लान्स के बारे में विस्तार से जानते हैं...

    Jio Hero Annual Recharge Plan

    सबसे पहले कंपनी ने एक एनुअल प्लान पेश किया है जो यूजर्स सालभर टेंशन-फ्री रहना चाहते हैं, उनके लिए Jio का ये Hero Annual Recharge Plan काफी जबरदस्त होने वाला है। इस प्लान की कीमत 3,599 रुपये है जिसमें आपको 365 दिनों की वैलिडिटी देखने को मिलने वाली है। साथ ही इस प्लान में आपको रोजाना 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड 5G डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS की सुविधा मिलेगी। साथ ही इस रिचार्ज में आपको 18 महीने का Google Gemini Pro का सब्सक्रिप्शन भी बिलकुल मुफ्त मिलेगा, जिसकी कीमत कंपनी के मुताबिक 35,100 रुपये है।

    Jio Super Celebration Monthly Plan

    दूसरा प्रीपेड प्लान एक मंथली रिचार्ज प्लान है जिसमें OTT कंटेंट पसंद करने वाले यूजर्स के लिए काफी कुछ है। इस प्लान को Jio ने Super Celebration Monthly Plan के नाम से पेश किया है। इस प्लान की कीमत 500 रुपये है और इसमें आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है। यह प्लान हर दिन 2GB डेटा, अनलिमिटेड 5G, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS की सुविधा दे रहा है।

    हालांकि OTT बंडल इस प्लान को सबसे ज्यादा खास बना रहा है जहां आपको YouTube Premium, JioHotstar, Amazon Prime Video, Sony LIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, Kancha Lanka, Planet Marathi, Chaupal, FanCode और Hoichoi जैसे प्लेटफॉर्म्स का फ्री एक्सेस मिल रहा है। इस प्लान में भी 18 महीने का Google Gemini Pro सब्सक्रिप्शन मिल रहा है।

    Jio Flexi Pack

    कंपनी का तीसरा प्लान कम बजट वाले यूजर्स को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। Jio ने इस प्लान को Flexi Pack के नाम से पेश किया है। इस प्लान की कीमत 103 रुपये है और इसमें आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है। प्लान में आपको 5GB डेटा मिलेगा।

    इसके अलावा आप इस प्लान में अपनी पसंद के हिसाब से एक एंटरटेनमेंट पैक सेलेक्ट कर सकते हैं। जहां Hindi Pack में आप JioHotstar, ZEE5 और Sony LIV का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या फिर International Pack जिसमें JioHotstar, FanCode, Lionsgate और Discovery+ शामिल है। आप चाहें तो Regional Pack भी चुन सकते हैं जिसमें JioHotstar, Sun NXT, Kancha Lanka और Hoichoi का सब्सक्रिप्शन मिलेगा।

