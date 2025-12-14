Language
    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 02:05 PM (IST)

    Jio का 98 दिन वाला धमाकेदार प्लान: अनलिमिटेड 5G के साथ डेली 2GB डेटा और वॉयस कॉलिंग भी

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी Jio का SIM कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और एक ऐसे प्लान की तलाश में हैं जिसकी वैलिडिटी लंबी हो और जिसमें न सिर्फ डेटा बेनिफिट्स मिलें, बल्कि दूसरे फायदे भी हों? तो Jio का ₹999 वाला प्लान आपके लिए सबसे अच्छा प्लान हो सकता है। यह प्लान यूजर्स को न सिर्फ अनलिमिटेड 5G डेटा देता है, बल्कि अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ-साथ प्रीमियम OTT सब्सक्रिप्शन भी बिल्कुल मुफ्त देता है। इस प्लान में SMS बेनिफिट्स और Google Gemini का फ्री सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। आइए इस शानदार प्लान के बारे में और विस्तार से जानते हैं।

    Jio का ₹999 वाला प्लान

    Jio के इस शानदार प्लान में मिलने वाले फायदों की बात करें तो, सबसे पहले आपको 98 दिनों की लंबी वैलिडिटी मिलती है, जिसके दौरान आपको कुल 196GB हाई-स्पीड डेटा मिलेगा, यानी इस प्लान के साथ आपको हर दिन 2GB डेटा मिलेगा। इसके अलावा, एलिजिबल यूजर्स को इस प्लान के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा भी मिलेगा।

    यह प्लान न सिर्फ अनलिमिटेड 5G डेटा देता है, बल्कि सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग भी देता है। इसके अलावा, आपको हर दिन 100 SMS भेजने की सुविधा भी मिलेगी। इस प्लान में Jio TV और JioAICloud का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा।

    JioHotstar का 3 महीने फ्री में

    बेनिफिट्स यहीं खत्म नहीं हुए...इसमें आपको Jio Hotstar का 3 महीने का मोबाइल सब्सक्रिप्शन भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। साथ ही, आपको JioAICloud पर 50GB फ्री स्टोरेज मिलेगा जहां आप अपनी फोटो और फाइलें स्टोर कर सकते हैं।

    कंपनी का कहना है कि इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि इसमें 35 हजार रुपये से ज्यादा की कीमत का 18 महीने का Google Gemini Pro सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है। इसके अलावा, नए कनेक्शन लेने वाले यूजर्स को JioHome का दो महीने का फ्री ट्रायल भी दिया जा रहा है।

