Jio vs Airtel vs Vi: किसका 799 रुपये वाला प्लान है बेहतर? यहां समझें

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 11:30 AM (IST)

    भारत में Jio, Airtel और Vi यानी तीनों टेलीकॉम कंपनियां 799 रुपये का एक प्रीपेड प्लान ऑफर करती हैं। देश में ज्यादातर ग्राहकों के लिए वैलिडिटी और कीमत क ...और पढ़ें

    Jio, Airtel और Vi में से किसका 799 रुपये वाला प्लान बेहतर है, यहां समझें। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। देश की टॉप प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों यानी रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (Vi) के पास कस्टमर्स के लिए 799 रुपये का प्रीपेड प्लान है। 799 रुपये का ये प्लान देश के कई कस्टमर्स के लिए एक आइडियल प्राइस पॉइंट है जो मीडियम-टर्म वैलिडिटी वाला प्लान ढूंढ रहे होते हैं। हालांकि, प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ अब दिक्कत ये है कि वे रेगुलर इंटरवल पर प्लान्स के बेनिफिट्स कम कर रहे हैं या उन्हें महंगा कर रहे हैं। इसलिए पिछले कुछ सालों में, 799 रुपये के प्लान में भी कई बदलाव हुए हैं। ऐसे में आइए अब देखते हैं कि अभी किस टेलीकॉम कंपनी का 799 रुपये का प्लान सबसे ज्यादा वैल्यू देता है।

    रिलायंस जियो का 799 रुपये वाला प्लान

    रिलायंस जियो के 799 रुपये के प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, रोज 100 SMS और 1.5GB डेली डेटा मिलता है। इस प्लान की सर्विस वैलिडिटी 84 दिन की है। इसकी एवरेज प्राइस 9.51 रुपये प्रति दिन है। इस प्लान के साथ कोई 5G बेनिफिट बंडल नहीं मिलता। यहां साथ में JioTV और JioAICloud का भी एक्सेस मिलता है।

    भारती एयरटेल का 799 रुपये वाला प्लान

    भारती एयरटेल के 799 रुपये वाले प्लान में रोजाना 1.5GB डेटा, रोज 100 SMS और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग मिलती है। इस प्लान की सर्विस वैलिडिटी 77 दिन है। इसकी एवरेज प्राइस 10.38 रुपये प्रति दिन है। इस प्लान में भी कंज्यूमर्स के लिए 5G बेनिफिट नहीं है। साथ ही इसमे फ्री हेलोट्यून और स्पैम अलर्ट मिलता है।

    वोडाफोन आइडिया (Vi) का 799 रुपये वाला प्लान

    वोडाफोन आइडिया के 799 रुपये वाले प्लान में भी रोजाना 1.5GB डेटा मिलता है। इस प्लान में रोजाना 100 SMS और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग भी मिलती है। इस प्लान की सर्विस वैलिडिटी भी 77 दिन है। इसके अलावा, प्लान के साथ और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। यूजर्स को रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच अनलिमिटेड डेटा मिलता है। ये प्लान कस्टमर्स को वीकेंड डेटा रोलओवर बेनिफिट भी देता है। कस्टमर्स के लिए 2GB बैकअप डेटा भी मिलता है।

    FUP (फेयर यूसेज पॉलिसी) डेटा कंजम्पशन के बाद, प्लान के साथ डेटा की स्पीड घटकर 64 Kbps हो जाती है। कई सर्किल में, ये प्लान यूजर्स के लिए 5G भी बंडल कर रहा है। इस प्लान को इस्तेमाल करने का एवरेज डेली खर्च 10.38 रुपये है, जो एयरटेल के बराबर है।

    कुलमिलाकर देखें तो जियो के साथ, चीजें ज्यादा अफोर्डेबल हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया में, 5G के साथ बहुत ज्यादा डेटा मिलता है। यहां, एयरटेल का प्लान Vi और जियो के ऑफर से पीछे है। हालांकि, इसमें Vi से बेहतर नेटवर्क मिलता है।

