Chromebook में बिना डाउनलोड किए चला सकेंगे स्मार्टफोन के ऐप, Goolge ने पेश किया नया फीचर

Google समय-समय पर अपने यूजर्स के लिए नए अपडेट्स लाता रहता हैताकि अपने इन्हें बेहतर एक्सपीरियंस मिल सकें। इसकी सिससिले को जारी रखते हुए कंपनी ने Chromebook यूजर्स के लिए एक नए सुविधा पेश की है। इस की मदद से यूजर्स बिना किसी मोबाइल ऐप को इंस्टॉल किए अपने लैपटॉप में चला सकते हैं। बता दें कि यह सुविधा अभी बीटा फेज में हैें।

Google chromebook users mobile apps in laptop without downloading

Your browser does not support the audio element.