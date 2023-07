एंड्रॉइड यूजर्स के लिए OpenAI की नई पेशकश, अब ऐप से मिलेगा ChatGPT का मजा

अपने लॉन्च के साथ ही ChatGPT ने काफी लोकप्रियता हासिल की है। ऐसे में कंपनी ने अपने यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए समय-समय पर इसे अपडेट करते रहे हैं। इस बार भी कंपनी ने अपने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ऐप पेश किया है। इसकी मदद से एंड्राइड यूजर्स ऐप की मदद से ChatGPT का इस्तेमाल कर सकते हैं।

New android app for android users, know the details here

Your browser does not support the audio element.