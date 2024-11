US Presidential Election 2024: ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच में एलन मस्क को क्यों बताया जीनियस स्टार?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। US Presidential Election 2024: अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन सत्ता में वापसी कर ली है। डेमोक्रेट पार्टी के मुकाबले उनकी पार्टी को निर्णायक बढ़त मिली है। काउंटिंग के दौरान बढ़त मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की जमकर तारीफ की है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान एलन मस्क को स्टार बताया। एलन मस्क शुरुआत से रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने की मस्क की तारीफ

एलन मस्क के पोस्ट हो रहे वायरल

Let that sink in pic.twitter.com/XvYFtDrhRm — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विक्ट्री स्पीच में मस्क की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा, हमारे पास नया स्टार है। हमारे स्टार एलन मस्क हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने एलन को जीनियस बताते हुए उनकी कंपनी स्पेस एक्स की भी तारीफ की है। इस दौरान एलन मस्क वहां मौजूद नहीं थे। हालांकि, मस्क पिछले काफी समय से रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं।Elon Musk ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में वे एक सिंक के साथ व्हाइट हाउस में दिख रहे हैं। इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने, Let That Sink In लिखा है। यह एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है किसी स्टेटमेंट को समझना या उस पर विचार करना होता है। ट्विटर के अधिग्रहण के बाद भी उन्होंने इसी तरह का ट्वीट किया था।