US Shutdown: अमेरिका में शटडाउन के चलते, भारत स्थित अमेरिकी दूतावास का X अकाउंट नहीं होगा अपडेट

अमेरिका में सात साल बाद शटडाउन लगा है क्योंकि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच फंड को लेकर सहमति नहीं बन पाई। भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर बताया कि ऑपरेशन शुरू होने तक अकाउंट को रेगुलर अपडेट नहीं किया जाएगा पर सुरक्षा जानकारी अपडेट की जाएगी। राष्ट्रपति ट्रम्प के बिल पास न करा पाने से कई सरकारी विभाग बंद हो गए हैं।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में पिछले सात साल में पहली बार शटडाउन लगा है। यह शटडाउन सरकार चलाने के जरूरी फंड को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच आम सहमति न बन पाने को लेकर हुआ है। इस शटडाउन के बीच भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक अपडेट शेयर किया है। इस पोस्ट में कहा गया है कि ऑपरेशन पूरी तरह शुरू होने तक उनके अकाउंट को रेगुलर अपडेट नहीं किया जाएगा। हालांकि अर्जेंट सेफ्टी और सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नियमित रूप से अपडेट किए जाएंगे।

भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर लिखा, "विनियोजन में चूक के कारण, अर्जेंट सेफ्टी और सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन को छोड़कर, इस एक्स अकाउंट को पूरी तरह से संचालन फिर से शुरू होने तक नियमित रूप से अपडेट नहीं किया जाएगा।"

अमेरिक में क्यों लगा शटडाउन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी सरकार को फंड देने वाला बिल पास नहीं करा पाए हैं। इससे गैरजरूरी सरकारी कामकाज ठप हो गया है। अमेरिका में हर साल 1 अक्टूबर तक फंडिंग बिल पास करवाना जरूरी हो जाता है। ऐसा न करने पर गैर-जरूरी विभाग बंद हो जाते हैं। शटडाउन के चलते अमेरिका में कृषि, पशु चिकित्सा और श्रम जैसे विभाग बंद हो गए हैं।