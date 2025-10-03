Apple iPhone 17e कब होगा लॉन्च, क्या होगी कीमत और खूबियां?

Apple जल्द ही iPhone 17e नामक एक किफायती आईफोन मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रहा है। हालांकि लॉन्च की तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार यह 2026 में फरवरी में लॉन्च हो सकता है। इस फोन में 6.1 इंच का सुपर रेटिना OLED पैनल और A19 चिपसेट होने की उम्मीद है। iPhone 17e में 48MP का सिंगल रियर कैमरा दिया जा सकता है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने हाल में ही iPhone 17 सीरीज को लॉन्च किया है। अब कंपनी अपने अफोर्डेबल आईफोन मॉडल को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। यह फोन iPhone 17e के नाम से लॉन्च किया जा सकता है। एपल ने भले ही इसके लॉन्च को लेकर डिटेल्स शेयर नहीं की हैं, लेकिन इसे लेकर रिपोर्ट्स सामने आने लगे हैं। यहां हम आपको एपल के अफोर्डेबल आईफोन मॉडल के लॉन्च टाइमलाइन, संभावित स्पेसिफिकेशन्स और कलर्स के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

Apple iPhone 17e लॉन्च टाइमलाइन iPhone 17e स्मार्टफोन 2026 में लॉन्च हो सकता है। इस फोन की लॉन्च डेट को लेकर फिलहाल जानकारी उपलब्ध है। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि Apple iPhone 17e स्मार्टफोन फरवरी में लॉन्च हो सकता है। कीमत की बात करें तो iPhone 17e को भारत में 64,900 रुपये तक की रेंज में लाया जा सकता है।

Apple iPhone 17e डिजाइन Apple iPhone 17e के डिजाइन की बात करें तो यह पिछले जेनरेशन iPhone 16e जैसा ही होगा। यानी कंपनी इसमें कुछ भी बदलाव करने से बच सकती है। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह iPhone 16e के मुकाबले कुछ प्रीमियम हो सकता है।

Apple iPhone 17e संभावित स्पेक्स Apple iPhone 17e के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें 6.1-इंच का Super Retina OLED पैनल दिया जाएगा। Apple के इस फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया जाएगा। इस फोन में A19 चिपसेट दिया जाएगा, जिसमें 8GB की रैम और 512GB तक की स्टोरेज मिल सकती है। एपल के इस फोन में 4,000mAh की बैटरी और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है।