अगले साल की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है Apple का किफायती iPhone 17e, जानें डिटेल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने iPhone 17 सीरीज को पेश कर दिया है और ये डिवाइस भारत में काफी तेजी से बिक रहे हैं। अब, नई रिपोर्ट्स से पता चलता है कि Apple एक नया अफोर्डेबल iPhone पर काम कर रहा है, जो शायद iPhone 17e हो सकता है। गौर करने वाली बात ये है कि फिलहाल Apple ने इस डेवलपमेंट की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ऑनलाइन मौजूद लीक और अफवाहें पहले से ही लॉन्च टाइमलाइन, स्पेसिफिकेशन्स, डिजाइन, कलर्स और दूसरी डिटेल्स की झलक दिखा रही हैं। तो आइए जानते हैं कि iPhone 17e को लेकर अब तक क्या पता चला है।

Apple iPhone 17e की कीमत और रिलीज टाइमलाइन रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 17e को अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि सटीक तारीख अभी सामने नहीं आई है, लेकिन रूमर्स हैं कि Apple फरवरी में iPhone 17e पेश कर सकता है। प्राइस टैग की बात करें तो, iPhone 17e भारतीय बाजार में करीब 64,900 रुपये का हो सकता है। ध्यान रखें कि ये डिटेल्स शुरुआती लीक पर बेस्ड हैं और अभी तक कन्फर्म नहीं हैं।

Apple iPhone 17e का डिजाइन कहा जा रहा है कि Apple iPhone 17e iPhone 17 जैसी ही डिजाइन लैंग्वेज ऑफर करेगा। इसका मतलब है कि डिवाइस एक समान लुक और कलर पैलेट के साथ आ सकता है। दूसरे लीक ये भी बताते हैं कि ये डिवाइस प्रीमियम लुक और फील ऑफर करेगा, जो iPhone 16e से थोड़ा बेहतर होगा। हालांकि, डिवाइस अपने कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर को अफोर्डेबल प्राइस पर बरकरार रख सकता है।

Apple iPhone 17e के स्पेसिफिकेशन्स Apple iPhone 17e में 6.1-इंच Super Retina OLED पैनल दिया जा सकता है। हालांकि, अभी ये साफ नहीं है कि Apple इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट देगा या नहीं, जैसा कि iPhone 17 में दिया गया था। कहा जा रहा है कि डिवाइस A19 चिपसेट से लैस होगा और इसमें 8GB RAM और 512GB तक स्टोरेज मिलेगा। डिवाइस में 4,000mAh बैटरी दी जा सकती है और ये वायरलेस चार्जिंग भी ऑफर करेगा।