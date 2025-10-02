Portronics ने लॉन्च किया कॉम्पैक्ट स्मार्ट प्रोजेक्टर, 100 इंच की स्क्रीन पर देख सकेंगे कंटेंट; जानें कीमत

Portronics ने भारत में अपना नया कॉम्पैक्ट स्मार्ट प्रोजेक्टर Pico 14 लॉन्च किया है। ये 720p रेजोल्यूशन और 100-इंच तक स्क्रीन सपोर्ट करता है। कंपनी इसे स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स और एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए पोर्टेबल ऑप्शन के रूप में पेश कर रही है। ये Android 13 पर चलता है और Netflix Prime Video जैसे OTT ऐप्स प्रीलोडेड हैं।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Portronics ने भारत में Pico 14 लॉन्च किया है, जो इसका नया कॉम्पैक्ट स्मार्ट प्रोजेक्टर है। Pico 13 के मुकाबले, जो 4K रेजोल्यूशन सपोर्ट करता था, ये नया प्रोजेक्टर सिर्फ 720p विज़ुअल्स ऑफर करता है और मैक्जिमम 100 इंच की स्क्रीन पर ही डिस्प्ले करता है। पिछले मॉडल की तरह, ये भी डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग (DLP) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जो अफोर्डेबल से मिड-रेंज प्रोजेक्टर में पाई जाती है।

कंपनी इस प्रोजेक्टर को स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और एंटरटेनमेंट शौकीनों को टार्गेट कर रही है, जो पोर्टेबल प्रोजेक्टर चाहते हैं। ये Android 13 OS पर चलता है और बड़े OTT ऐप्स का सपोर्ट करता है, जिससे एक्सटर्नल स्ट्रीमिंग बॉक्स की जरूरत नहीं रहती। इसका वजन सिर्फ 250 ग्राम है और इसमें ट्राइपॉड और रिमोट मिलता है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल।

कीमत और उपलब्धता Portronics Pico 14 की कीमत 28,349 रुपये है और ये Portronics.com, Amazon.in, Flipkart और दूसरे बड़े ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध है। ये 12 महीने की वारंटी के साथ आता है। स्पेफिकेशन्स और फीचर्स जैसा कि पहले बताया गया, Pico 14 मैक्जिमम 100-इंच स्क्रीन साइज, 720p रेजोल्यूशन, 1600 ल्यूमेंस ब्राइटनेस और 30,000-घंटे की लैम्प लाइफ ऑफर करता है। तुलनात्मक तौर पर बात करें तो, Pico 13 में 3500 ल्यूमेंस ब्राइटनेस और 4K रेजोल्यूशन था। नया मॉडल मॉडर्न मीडिया सोर्सेस से 4K इनपुट एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन आउटपुट सिर्फ HD प्रोजेक्ट करता है।

इसमें 3W बिल्ट-इन स्पीकर है, जो फिर से Pico 13 के 10W स्पीकर से कम है। कनेक्टिविटी के लिए AUX सपोर्ट और Bluetooth 5.4 एक्सटर्नल पेयरिंग शामिल हैं। प्रोजेक्टर Android 13 OS पर चलता है और इसमें Netflix, Prime Video, Jio Hotstar और YouTube जैसे ऐप्स प्रीलोडेड हैं। बाकी फीचर्स में ऑटोफोकस, रिमोट फोकस कंट्रोल, ऑटो वर्टिकल और मैनुअल होरिजॉन्टल कीस्टोन करेक्शन, ऑटो सोर्स डिटेक्शन, ऑटो स्क्रीन रोटेशन और ऑप्टिकल ज़ूम शामिल हैं।

डिजाइन की बात करें तो Portronics प्रोजेक्टर की बॉडी 73 × 73 × 60 mm है, वजन 250 ग्राम है और इसमें राउंडेड-स्क्वेयर बिल्ड है जिसमें क्वाइट कूलिंग सिस्टम है, जो 25 dB से कम पर ऑपरेट करता है। बॉक्स में ट्रायपॉड और रिमोट भी शामिल है। ये 4800 mAh रिचार्जेबल बैटरी पैक करता है, जो 60 मिनट तक वायरलेस प्लेबैक देता है।