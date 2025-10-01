दशहरे वाली आएगी फुल वाइब! Google Gemini पर फोटो के साथ डाल दें ये 7 प्रॉम्प्ट्स

टेक्नोलॉजी डेस्क के अनुसार दशहरा और दिवाली के खास मौके पर अगर आप अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अलग लुक में शेयर करना चाहते हैं तो गूगल जेमिनी आपकी मदद कर सकता है। यह एडवांस्ड AI टूल न सिर्फ तस्वीरों को एडिट करता है बल्कि उन्हें पूरी तरह से बदल भी देता है। कुछ प्रॉम्प्ट लिखकर आप मनचाही तस्वीर बना सकते हैं।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दशहरा 2 अक्टूबर को है और दिवाली भी जल्द ही आने वाली है और इस खास मौके पर अगर आप अपनी कुछ शानदार तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहते हैं जो कुछ अलग लुक में लगें, तो आप बहुत आसानी से ऐसी तस्वीरें बना सकते हैं। जी हां, गूगल का एडवांस्ड जनरेटर गूगल जेमिनी ऐसी तस्वीरें बहुत आसानी से बना सकता है, बस आपको सही प्रॉम्प्ट पता होना चाहिए।

गूगल जेमिनी एक ऐसा स्मार्ट AI टूल है जो न सिर्फ आपकी तस्वीरों को एडिट कर सकता है बल्कि उन्हें स्टाइलिश और पूरी तरह से बदल भी सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बस कुछ प्रॉम्प्ट लिखकर आप अपनी मनचाही तस्वीर बना सकते हैं। चाहे आपको ट्रेडिशनल लुक में कोई फोटो चाहिए हो या किसी खास लाइटिंग इफेक्ट्स के साथ, बस कुछ ही सेकंड में यह मॉडल आपके लिए आपकी इच्छा के अनुसार तस्वीर बना देगा।