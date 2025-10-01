दशहरे वाली आएगी फुल वाइब! Google Gemini पर फोटो के साथ डाल दें ये 7 प्रॉम्प्ट्स
टेक्नोलॉजी डेस्क के अनुसार दशहरा और दिवाली के खास मौके पर अगर आप अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अलग लुक में शेयर करना चाहते हैं तो गूगल जेमिनी आपकी मदद कर सकता है। यह एडवांस्ड AI टूल न सिर्फ तस्वीरों को एडिट करता है बल्कि उन्हें पूरी तरह से बदल भी देता है। कुछ प्रॉम्प्ट लिखकर आप मनचाही तस्वीर बना सकते हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दशहरा 2 अक्टूबर को है और दिवाली भी जल्द ही आने वाली है और इस खास मौके पर अगर आप अपनी कुछ शानदार तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहते हैं जो कुछ अलग लुक में लगें, तो आप बहुत आसानी से ऐसी तस्वीरें बना सकते हैं। जी हां, गूगल का एडवांस्ड जनरेटर गूगल जेमिनी ऐसी तस्वीरें बहुत आसानी से बना सकता है, बस आपको सही प्रॉम्प्ट पता होना चाहिए।
गूगल जेमिनी एक ऐसा स्मार्ट AI टूल है जो न सिर्फ आपकी तस्वीरों को एडिट कर सकता है बल्कि उन्हें स्टाइलिश और पूरी तरह से बदल भी सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बस कुछ प्रॉम्प्ट लिखकर आप अपनी मनचाही तस्वीर बना सकते हैं। चाहे आपको ट्रेडिशनल लुक में कोई फोटो चाहिए हो या किसी खास लाइटिंग इफेक्ट्स के साथ, बस कुछ ही सेकंड में यह मॉडल आपके लिए आपकी इच्छा के अनुसार तस्वीर बना देगा।
Google Gemini पर यूजर्स कई ऐसे प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं, जिनसे वो अपनी तस्वीरों को फेस्टिव टच दे सकते हैं।
- Turn this photo into a traditional Dussehra celebration, where everyone is dressed in ethnic attire.
- Add colorful lights, diyas, and a Dussehra stage in the background.
- Replace the outfit with a red and golden saree/kurta and traditional jewelry.
- Change the lighting to warm and golden to give the photo a festive evening feel.
- Add an effigy of Ravana and fireworks in the background.
- Turn the selfie into a portrait with a temple background and traditional makeup.
- Make the family photo resemble a festive celebration with Dussehra decorations and cultural elements.
वहीं, अगर आपको Google Gemini पर अच्छे नतीजे नहीं मिल रहे हैं, तो आप इसकी जगह ChatGPT का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ChatGPT पर ऐसे प्रॉमिस जोड़कर आप अपनी तस्वीरों को अपलोड करके उन्हें नया लुक भी दे सकते हैं। हालांकि ऐसा देखा गया है कि फोटो एडिटिंग के मामले में Google Gemini बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जबकि Ghibli स्टाइल तस्वीरें बनाने में ChatGPT बेहतर था।
