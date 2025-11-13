क्लिप-ऑन डिजाइन वाले ये नए ईयरबड्स हुए लॉन्च, कीमत 1,999 रुपये

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Urban Vibe Clip 2 OWS earbuds भारत में लॉन्च किए गए हैं। ये 'क्लिप-ऑन डिजाइन की यूटिलिटी और ओपन-ईयर ईयरबड्स के कम्फर्ट' का कॉम्बिनेशन ऑफर करते हैं। ईयरबड्स में AI ENC, Bluetooth v5.3, IPX5 रेटिंग, और दूसरे फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। आइए जानते हैं विस्तार से।

Urban Vibe Clip 2 की कीमत और उपलब्धता URBAN Vibe Clip 2 Open-Ear Wireless Earbuds सीमित समय के लिए इंट्रोडक्ट्री प्राइस 1,999 रुपये में उपलब्ध हैं और ये Urban की वेबसाइट, Amazon, Flipkart और देशभर के चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल पार्टनर्स के जरिए खरीदे जा सकते हैं। Urban Vibe Clip 2 के फीचर्स Urban Vibe Clip 2 में ओपन-ईयर क्लिप-ऑन डिजाइन दिया गया है, जो ईयर कैनल को कवर किए बिना कान के चारों ओर एंकर होता है। ये एक एयरफ्लो वाला, प्रेशर-फ्री एक्सपीरियंस ऑफर करता है, जिससे यूजर्स म्यूजिक, कॉल्स और पॉडकास्ट का आनंद लेते हुए अपने आसपास से अवेयर रह सकते हैं। ये जॉगिंग, साइक्लिंग, वर्कआउट या आउटडोर काम करते समय आइडियल है।

16.2mm डायनेमिक ड्राइवर्स के साथ, URBAN Vibe Clip 2 दावा करता है कि ये 'क्रिस्टल-क्लियर ऑडियो, डिटेल्ड हाईज़, बैलेंस्ड मिड्स और डीप बास आउटपुट' देता है। इसमें बैकग्राउंड नॉइज को कम करके कॉल क्लैरिटी बढ़ाने के लिए AI एंवारमेंटल नॉइस कैंसिलेशन (AI-ENC) सपोर्ट है।

Bluetooth 5.3 के साथ ये डिवाइस स्टेबल ट्रांसमिशन और लो लेटेंसी ऑफर करता है। डिवाइस में डुअल डिवाइस पेयरिंग फीचर है जो यूजर्स को एक ही समय में दो डिवाइस से कनेक्ट रहने की सुविधा देता है, जिससे स्मार्टफोन और लैपटॉप के बीच जल्दी स्विच किया जा सके।

URBAN Vibe Clip 2 चार्जिंग केस के साथ कुल 60 घंटे का प्ले टाइम और एक बार चार्ज पर 18 घंटे का कंटीन्यूअस प्लेबैक देता है। इसमें Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है। इसे थोड़ी देर चार्ज करने पर भी घंटों तक चलाया जा सकता है।