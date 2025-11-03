Unix India ने पेश किए विंटेज कार लुक वाले शानदार ब्लूटूथ स्पीकर, जानें कीमत और खूबियां

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Unix India ने भारत में दो नए ब्लूटूथ स्पीकर Capri 52 (XB-U88) और Pontiac 24 (XB-U77) लॉन्च किए हैं। दोनों ही स्पीकर क्लासिक लुक के साथ आते हैं, जो विंटेज कार कलेक्टर्स को बेहद पसंद आएंगे। अगर आप अपने घर या ऑफिस में स्पीकर को डिस्प्ले पर रखते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट हैं। यहां हम आपको Unix के लेटेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर्स के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे।

Unix Capri 52 और Pontiac 34 की कीमत यूनिक इंडिया के दोनों ब्लूटूथ स्पीकर Capri 52 और Pontiac 34 को कंपनी ने 2,499 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। इन स्पीकर को ऑफ लाइन रिटेल स्टोर और कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदा जा सकता है।

Capri 52 स्पीकर को चार कलर ऑप्शन - ब्लैक, व्हाइट, ब्लू और रेड में खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही Pontiac 34 स्पीकर को डुअल कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। इसे रेड-ब्लैक और ब्लूट - व्हाइट कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है।

Unix Capri 52 और Pontiac 34 की खूबियां Unix Capri 52 और Pontiac 34 दोनों स्पीकर ब्लूटूथ कनक्टिविटी के साथ लॉन्च किए हैं। इन स्पीकर में इमर्सिव स्टीरियो साउंड स्पीकर के लिए 5W के स्पीकर मिलते हैं, जो बैलेंस बेस और क्लीयर वोकल ऑडियो एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं। दोनों ही स्पीकर में कंपनी ने 1500mAh की बैटरी दी है। इसमें टाइप-सी कनेक्टर दिया गया है। कंपनी का कहना है कि स्पीकर करीब 2 घंटे में चार्ज हो जाता है और 6 घंटे तक का बैकअप ऑफर करता है।