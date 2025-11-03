26000 रुपये सस्ता मिल रहा iPhone 16 Plus, चेक करें फुल ऑफर डिटेल्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एपल ने पिछले साल iPhone 16 Plus स्मार्टफोन लॉन्च किया था। इस साल कंपनी ने इसे ड्रॉप करते हुए स्लिम डिजाइन के साथ iPhone Air को पेश किया है। iPhone 16 Plus मॉडल की बात करें तो यह कंपनी के स्टैंडर्ड और प्रीमियम प्रो मॉडल के बीच में प्लेस किया गया था, जिसकी स्पेसिफिकेशन्स तो बेस वेरिएंट जैसी थी। लेकिन इसमें यूजर्स को बैटरी और डिस्प्ले बड़ी मिलती थी। एपल के इस आईफोन मॉडल पर फिलहाल जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। यहां हम आपको इस मॉडल पर मिल रहे डिस्काउंट की डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

iPhone 16 Plus ऑफर डिटेल्स iPhone 16 Plus को JioMart पर फिलहाल 63,990 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। एपल ने इसे भारत में पिछले साल 89,900 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया था। एपल ने जब कुछ माह पहले iPhone 17 सीरीज को लॉन्च किया था, तो इसकी कीमत में 10 हजार रुपये की कटौती की थी। अब जियोमार्ट पर इस फोन पर धमाकेदार डिस्काउंट मिल रहा है।

JioMart पर iPhone 16 Plus मॉडल को 65990 रुपये की कीमत में लिस्ट किया गया है। इसके साथ ही जियोमार्ट फोन पर 2000 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है। इस कूपन के साथ इसे 63990 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है। अगर आप भी आईफोन 16 प्लस को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये बेस्ट ऑफर है।

Apple iPhone 16 Plus की खूबियां Apple iPhone 16 Plus में 6.7-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है। एपल का यह फोन इनहाउस A18 चिपसेट के साथ रिलीज किया गया है। आईफोन का यह मॉडल Apple Intelligence फीचर्स को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही कंपनी ने इसे IP68 रेटिंग के साथ रिलीज किया है। एपल का iPhone 16 Plus की बैटरी को लेकर दावा है कि यह सिंगल चार्ज में 27 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक ऑफर करता है।