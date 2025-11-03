iPhone 18 और iPhone 18 Pro में हो सकते हैं ये बड़े अपग्रेड, नया ट्रांसपेरेंट डिजाइन भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एप्पल ने हाल ही में आईफोन 17 सीरीज लॉन्च की है जिसके बाद से ही अपकमिंग iPhone 18 सीरीज को लेकर नए-नए लीक्स सामने आने लगे हैं। कोरिया के द बेल की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक Apple का अगली iPhone 18 लाइनअप, जिसके सितंबर 2026 में लॉन्च किया जा सकता है इस बार और भी बेहतर अपग्रेड के साथ आ सकता है जो मौजूदा मॉडल iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max की तुलना में 50 प्रतिशत ज्यादा मेमोरी ऑफर कर सकता है।

हर मॉडल में मिलेगी 12GB RAM रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में लॉन्च हुई iPhone 17 सीरीज 12GB RAM के साथ आती है, जबकि स्टैंडर्ड iPhone 17 अभी भी 8GB RAM से लैस है लेकिन अब रिपोर्ट्स से पता चलता है कि iPhone बनाने वाली कंपनी सभी iPhone 18 मॉडल में मेमोरी बराबर करने की प्लानिंग कर रही है, जिसका मतलब है कि रेगुलर iPhone 18 में भी आखिरकार 12GB RAM मिल सकती है।

रिपोर्ट्स के अनुसार एप्पल ने कथित तौर पर Samsung से अपने हाई-परफॉर्मेंस LPDDR5X मेमोरी चिप्स की सप्लाई बढ़ाने के लिए कहा है, जो 12GB और 16GB कॉन्फिगरेशन में आते हैं। कंपनी 2026 लाइनअप के लिए ज्यादा RAM हासिल करने के लिए SK Hynix और Micron के साथ भी बातचीत कर रही है।

iPhone 18 में नया ट्रांसपेरेंट डिजाइन डिजाइन को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि iPhone 18 Pro और Pro Max में iPhone 17 Pro सीरीज की तरह ही एल्यूमीनियम यूनिबॉडी डिजाइन देखने को मिल सकता है लेकिन इस बार Apple एक नए लुक के लिए पीछे के ग्लास पर एक नया ट्रांसपेरेंट फिनिश पेश करने की तैयारी में है। स्टैंडर्ड iPhone 18 में एक छोटा डायनामिक आइलैंड भी मिल सकता है।