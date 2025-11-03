Amazon Vs Flipkart: कहां मिल रहा है सबसे सस्ता iPhone 16? चेक करें कीमत 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी काफी वक्त से एक नया आईफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो अमेजन और फ्लिपकार्ट आपके लिए जबरदस्त डील लेकर आए हैं जहां दोनों ही प्लेटफॉर्म पिछले साल के iPhone 16 पर शानदार डिस्काउंट दे रहे हैं। जहां एक तरफ अमेजन बैंक ऑफर के साथ फोन पर शानदार डिस्काउंट दे रहा है तो दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट बिना बैंक ऑफर के भी इस डिवाइस पर काफी अच्छी डील दे रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे में अगर आप अपने पुराने आईफोन को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं या पहली बार Andorid से आईफोन में स्विच कर रहे हैं तो पहले ये जरूर जान लें कि आखिर ये फोन कहां ज्यादा सस्ता मिल रहा है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

Amazon Vs Flipkart: iPhone 16 पर डिस्काउंट सबसे पहले बात करें अमेजन की तो यहां ये डिवाइस बिना किसी बैंक ऑफर के सिर्फ 66,900 रुपये में मिल रहा है। जबकि फोन का एक्चुअल प्राइस 79,900 रुपये है। यानी देखा जाए तो फोन पर काफी अच्छा डिस्काउंट देखना को मिल रहा है।

इतना ही नहीं कंपनी फोन पर शानदार बैंक ऑफर भी दे रही है जहां SBI Credit Card EMI पर 4000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। जबकि ICICI Bank Credit Cards पर भी 4000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है जिसके बाद फोन की कीमत सिर्फ 62,900 रुपये रह जाती है।

दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट भी इस फोन पर शानदार डील दे रहा है जहां से आप इस डिवाइस को बिना किसी ऑफर के सिर्फ 62,999 रुपये में खरीद सकते हैं। जबकि बैंक ऑफर के साथ तो फोन की कीमत और कम हो जाती है।