Realme का 6000mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन, 45W फास्ट चार्जिंग और 50MP कैमरा भी 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप कुछ समय से ₹15,000 के बजट में नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Flipkart आपके लिए एक और शानदार मौका लेकर आया है। जी हां, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिग बचत डेज सेल शुरू हो गई है और ये 5 नवंबर तक चलेगी। इस सेल के दौरान, कई स्मार्टफोन एक बार फिर सस्ते दामों पर मिल रहे हैं। वहीं सेल के दौरान Realme डिवाइस पर तो ₹5000 से ज्यादा का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है।

इतना ही नहीं, फोन पर स्पेशल बैंक ऑफर्स भी उपलब्ध हैं, जिससे फोन की कीमत और भी कम हो जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस डिवाइस में बड़ी 6000 mAh की बैटरी, 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और IP69 रेटिंग मिलती है, जो इसे और भी शानदार डिवाइस बनाती है। आइए इस स्मार्टफोन डील के बारे में विस्तार से जानते हैं।

realme P3x 5G डिस्काउंट ऑफर सेल के दौरान, फ्लिपकार्ट Realme P3x 5G स्मार्टफोन पर शानदार डिस्काउंट दे रहा है। वैसे तो इस डिवाइस की ओरिजिनल कीमत ₹16,999 है, लेकिन कंपनी अभी इसे सिर्फ ₹11,499 में दे रही है। इसका मतलब है कि फोन पर ₹5,000 से ज्यादा का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा, कंपनी Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड से इस फोन पर 5% तक का कैशबैक भी दे रही है, जिससे यह डील और भी आकर्षक हो जाती है।

साथ ही फोन पर शानदार एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध है, जिससे आपको ₹10,350 तक का डिस्काउंट मिल सकता है। हालांकि, यह डिस्काउंट पूरी तरह से आपके पुराने फोन की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई बजट फोन एक्सचेंज करते हैं, तो आपको एक्सचेंज वैल्यू के तौर पर ₹3,000 से ₹5,000 के बीच मिल सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर के बाद, आप Realme फोन को ₹10,000 से भी कम में खरीद सकते हैं।