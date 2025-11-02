Language
    Realme का 6000mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन, 45W फास्ट चार्जिंग और 50MP कैमरा भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 10:00 AM (IST)

    फ्लिपकार्ट पर बिग बचत डेज सेल में Realme P3x 5G स्मार्टफोन पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। 16,999 रुपये का यह फोन अब 11,499 रुपये में उपलब्ध है, साथ ही बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस भी मिल रहे हैं। इस फोन में 6000 mAh की बैटरी, 45W फास्ट चार्जिंग और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स हैं। यह सेल 5 नवंबर तक चलेगी।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप कुछ समय से ₹15,000 के बजट में नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Flipkart आपके लिए एक और शानदार मौका लेकर आया है। जी हां, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिग बचत डेज सेल शुरू हो गई है और ये 5 नवंबर तक चलेगी। इस सेल के दौरान, कई स्मार्टफोन एक बार फिर सस्ते दामों पर मिल रहे हैं। वहीं सेल के दौरान Realme डिवाइस पर तो ₹5000 से ज्यादा का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है।

    इतना ही नहीं, फोन पर स्पेशल बैंक ऑफर्स भी उपलब्ध हैं, जिससे फोन की कीमत और भी कम हो जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस डिवाइस में बड़ी 6000 mAh की बैटरी, 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और IP69 रेटिंग मिलती है, जो इसे और भी शानदार डिवाइस बनाती है। आइए इस स्मार्टफोन डील के बारे में विस्तार से जानते हैं।

    realme P3x 5G डिस्काउंट ऑफर

    सेल के दौरान, फ्लिपकार्ट Realme P3x 5G स्मार्टफोन पर शानदार डिस्काउंट दे रहा है। वैसे तो इस डिवाइस की ओरिजिनल कीमत ₹16,999 है, लेकिन कंपनी अभी इसे सिर्फ ₹11,499 में दे रही है। इसका मतलब है कि फोन पर ₹5,000 से ज्यादा का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा, कंपनी Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड से इस फोन पर 5% तक का कैशबैक भी दे रही है, जिससे यह डील और भी आकर्षक हो जाती है।

    साथ ही फोन पर शानदार एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध है, जिससे आपको ₹10,350 तक का डिस्काउंट मिल सकता है। हालांकि, यह डिस्काउंट पूरी तरह से आपके पुराने फोन की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई बजट फोन एक्सचेंज करते हैं, तो आपको एक्सचेंज वैल्यू के तौर पर ₹3,000 से ₹5,000 के बीच मिल सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर के बाद, आप Realme फोन को ₹10,000 से भी कम में खरीद सकते हैं।

    realme P3x 5G के फीचर्स

    Realme डिवाइस के फीचर्स की बात करें तो, इस फोन में 6.72-इंच का फुल HD+ डिस्प्ले है और यह 120Hz रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है। खास बात यह है कि यह फोन इस प्राइस पॉइंट पर IP69 रेटिंग देता है, जो इसे और भी बेहतर ऑप्शन बनाता है। फोन में MediaTek 6400 प्रोसेसर भी है, जो काफी पावरफुल है। कैमरे की बात करें तो, डिवाइस में 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, जबकि इसमें 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इसके अलावा, फोन में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6000 mAh की बड़ी बैटरी है।

