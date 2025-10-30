Language
    Realme का 7,000mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और IP69 रेटिंग भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 11:30 AM (IST)

    रियलमी जल्द ही Realme C85 Pro लॉन्च करने जा रहा है, जो Realme C75 5G का अपग्रेड है। लीक हुई तस्वीरों से डिजाइन और रंग विकल्पों का पता चलता है। इसमें स्नैपड्रैगन 685 चिपसेट, 8GB रैम और 7,000mAh की बैटरी होने की संभावना है। फोन में 50 मेगापिक्सल का कैमरा और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल सकता है। यह फोन AI फीचर्स और IP69 रेटिंग के साथ आ सकता है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme जल्द ही अपना एक और नया फोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी Realme C85 Pro के नाम से पेश करने जा रही है। ये अपकमिंग डिवाइस मई में लॉन्च हुए Realme C75 5G का ही अपग्रेड मॉडल बताया जा रहा है। इसके लॉन्च से पहले, आगामी हैंडसेट की कुछ तस्वीरें पहले ही सामने आ गई हैं, जिनमें इसके डिजाइन और कलर ऑप्शंस की झलक देखने को मिल रही है। फोन का रियर पैनल अपने पिछले मॉडल जैसा ही है, जिसमें एक उभरे हुए मॉड्यूल में वर्टीकल ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट देखने को मिल रहा है। चलिए इस डिवाइस के बारे में विस्तार से जानते हैं...

    Realme C85 Pro की तस्वीरें आई सामने

    XpertPick की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एक ऑफलाइन रिटेलर ने Realme C85 Pro की कई तस्वीरें शेयर की हैं। हैंडसेट गोल कोनों के साथ एक बॉक्स शेप का है। पीछे की तरफ एक वर्टीकल कैमरा आइलैंड है, जिसमें तीन लेंस दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक एलईडी फ्लैश और एक रिंग लाइट यूनिट भी दिख रही है।

    तस्वीरों को देखने पर पता चलता है कि कैमरा आइलैंड को छोड़कर, बैक पैनल की बनावट काफी स्मूथ है, जो थोड़ा उभरा हुआ हो सकता है और मैट फिनिश देखने को मिलती है। कुछ डिजाइन एलिमेंट्स को छोड़कर ये फोन काफी हद तक Realme C75 5G के कैमरा मॉड्यूल से काफी मिलता-जुलता लग रहा है।

    Realme C85 Pro के संभावित फीचर्स

    रिपोर्ट्स के अनुसार Realme C85 Pro में स्नैपड्रैगन 685 चिपसेट देखने को मिल सकता है जिसके साथ एड्रेनो 610 GPU और 8GB रैम मिल सकती है। इतना ही नहीं ये फोन कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स से लैस हो सकता है। साथ ही फोन में IP69 रेटिंग देखने को मिल सकती है।

    Realme के इस डिवाइस में 7,000mAh की बड़ी बैटरी होने की जानकारी है, जो एक बार चार्ज करने पर दो दिन तक चल सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है।

