Realme का 7,000mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और IP69 रेटिंग भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme जल्द ही अपना एक और नया फोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी Realme C85 Pro के नाम से पेश करने जा रही है। ये अपकमिंग डिवाइस मई में लॉन्च हुए Realme C75 5G का ही अपग्रेड मॉडल बताया जा रहा है। इसके लॉन्च से पहले, आगामी हैंडसेट की कुछ तस्वीरें पहले ही सामने आ गई हैं, जिनमें इसके डिजाइन और कलर ऑप्शंस की झलक देखने को मिल रही है। फोन का रियर पैनल अपने पिछले मॉडल जैसा ही है, जिसमें एक उभरे हुए मॉड्यूल में वर्टीकल ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट देखने को मिल रहा है। चलिए इस डिवाइस के बारे में विस्तार से जानते हैं...

Realme C85 Pro की तस्वीरें आई सामने XpertPick की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एक ऑफलाइन रिटेलर ने Realme C85 Pro की कई तस्वीरें शेयर की हैं। हैंडसेट गोल कोनों के साथ एक बॉक्स शेप का है। पीछे की तरफ एक वर्टीकल कैमरा आइलैंड है, जिसमें तीन लेंस दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक एलईडी फ्लैश और एक रिंग लाइट यूनिट भी दिख रही है।

तस्वीरों को देखने पर पता चलता है कि कैमरा आइलैंड को छोड़कर, बैक पैनल की बनावट काफी स्मूथ है, जो थोड़ा उभरा हुआ हो सकता है और मैट फिनिश देखने को मिलती है। कुछ डिजाइन एलिमेंट्स को छोड़कर ये फोन काफी हद तक Realme C75 5G के कैमरा मॉड्यूल से काफी मिलता-जुलता लग रहा है।

Realme C85 Pro के संभावित फीचर्स रिपोर्ट्स के अनुसार Realme C85 Pro में स्नैपड्रैगन 685 चिपसेट देखने को मिल सकता है जिसके साथ एड्रेनो 610 GPU और 8GB रैम मिल सकती है। इतना ही नहीं ये फोन कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स से लैस हो सकता है। साथ ही फोन में IP69 रेटिंग देखने को मिल सकती है।