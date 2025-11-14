बड़ा खुलासा! सैटेलाइट लिंक असुरक्षित, आसानी से लीक हो रहे हैं सरकारी और प्राइवेट डेटा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एक हालिया स्टडी सैटेलाइट लिंक की संभावित कमजोरी को दिखाती है। कमर्शियल तौर पर उपलब्ध इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए, रिसर्चर्स हजारों प्राइवेट और सेंसिटिव मैसेज इंटरसेप्ट करने में सफल रहे, जो स्पेस से ट्रांसमिट हो रहे थे। उनका कहना है कि 'चौंकाने वाली' मात्रा में ट्रैफिक, जिसमें कॉर्पोरेट डेटा, SMS और प्राइवेट कॉल शामिल हैं, बिल्कुल बिना एन्क्रिप्शन भेजा जा रहे हैं। इनमें मैक्सिकन और अमेरिकन सरकार के कुछ कम्युनिकेशन्स भी शामिल हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इन नतीजों से चिंतित हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि लो-कॉस्ट इक्विपमेंट भी आसानी से सैटेलाइट्स के सीक्रेट जान सकता है।

अनएन्क्रिप्टेड डेटा स्ट्रीम स्टडी के मुताबिक, रिसर्चर्स ने एक कंज्यूमर सैटेलाइट डिश को साउदर्न कैलिफोर्निया के ऊपर दिखने वाले जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स की तरफ घुमाया, और कुल 39 सैटेलाइट्स स्कैन किए। उन्होंने अनप्रोटेक्टेड स्ट्रीमिंग डेटा की बड़ी मात्रा कैप्चर की। इनमें से लगभग आधे सिग्नल- जिनमें कंज्यूमर, कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट ट्रैफिक शामिल थे- 'पूरी तरह से असुरक्षित' थे और आसानी से सुने जा सकते थे। इंटरसेप्टेड डेटा में प्राइवेट कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज, इन-फ्लाइट Wi-Fi यूज और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक शामिल थे। सैकड़ों कंपनियां- जिनमें बड़े टेलिकॉम जैसे T-Mobile भी शामिल हैं, अनजाने में अपना डेटा इन अनएन्क्रिप्टेड लिंक पर भेज रही थीं।