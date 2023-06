तीसरी बार हुआ Twitter के इस फीचर में बदलाव, इन यूजर्स को मिलेगा फायदा

नई दिल्ली, टेक डेस्क। अगर आप ट्विटर यूजर्स हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को लेकर एक नया अपडेट मिल रहा है। ट्विटर यूजर्स के लिए कंपनी ने तीसरी बार एक फीचर में बदलाव किया है। यूजर्स के लिए प्लेटफॉर्म पर कंटेंट लिखने की कैरेक्टर लिमिट को बढ़ा दिया गया है।

मालूम हो कि बीते साल ही ट्विटर के सीईओ के रूप में एलन मस्क ने कंपनी को संभालना शुरू कर दिया था। कंपनी में एलन मस्क के आने के साथ ही ट्विटर को लेकर कई बदलाव भी किए गए। मस्क ने कहा था कि वे प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को उनके लिखे कंटेंट को मोनेटाइज करने की सुविधा लेकर आएंगे।

एलन मस्क प्लेटफॉर्म के लिए ब्लू सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर चुके हैं। इस पेड सुविधा के साथ यूजर्स को 4000 कैरेक्टर लिमिट तक कंटेंट लिखने की सुविधा मिल रही थी। यह कैरेक्टर लिमिट फरवरी में तय की गई थी।

इसके बाद इसी साल अप्रैल में इस कैरेक्टर लिमिट को बढ़ा कर 10,000 कर दिया गया। वहीं तीसरी बार नए बदलाव के बाद अब ट्विटर पर कंटेंट लिखने की कैरेक्टर लिमिट 10,000 से बढ़ा कर 25,000 कर दी गई है।

दरअसल प्लेटफॉर्म पर यूजर्स के लिए इस नए बदलाव की जानकारी ट्विटर की एक इंजीनियर प्राची पोड्ड्रर दी है।

We have increased NoteTweet (aka longform Tweet) limit from 10k to 25k characters. Enjoy longer NoteTweet and happy tweeting! 🥂 https://t.co/7ILGxLAd32— Prachi Poddar (@imPrachiPoddar) June 20, 2023