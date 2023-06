कैसा रहा नई Twitter CEO का ऑफिस में पहला दिन, Linda Yaccarino ने खुद दी जानकारी

नई दिल्ली, टेक डेस्क। पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर में नई सीईओ लिंडा याकारिनो (Linda Yaccarino)की एंट्री हो चुकी है। हालांकि, करीब एक महीने से ही ट्विटर की नई सीईओ Linda Yaccarino को लेकर चर्चाएं चल रही हैं।

एलन मस्क ने यूजर्स को ट्विटर की नई सीईओ के बारे में जानकारी दी थी। इसी कड़ी में ट्विटर के नए अपडेट के मुताबिक कंपनी की नई सीईओ लिंडा याकारिनो (Linda Yaccarino)अपना काम संभाल चुकी हैं। उन्होंने हाल ही में ट्विटर में अपने पहले दिन को लेकर एक ट्वीट शेयर किया है।

लिंडा याकारिनो (Linda Yaccarino) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट के जरिए यूजर्स को अपने काम संभालने की जानकारी दी है। Linda Yaccarino ने ट्वीट में लिखा कि,

It happened — first day in the books! Stay tuned