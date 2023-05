Twitter की नई CEO Linda Yaccarino ने किया अपना पहला ट्वीट, Elon Musk को कहा- थैंक्यू

नई दिल्ली, टेक डेस्क। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को नई सीईओ मिल गई हैं। जहां अभी तक ट्विटर के नए सीईओ के रूप में एलन मस्क का नाम सामने आता था, वहीं अब कंपनी ने इस पद का कार्यभार नई सीईओ लिंडा याकारिनो (Linda Yaccarino) को सौंप दिया गया है।

कंपनी के पुराने सीईओ ने ट्विटर के इस पद को लेकर नए नाम की जानकारी पहले ही दे दी थी। वहीं इसी कड़ी में अब माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर की नई सीईओ अपना पहला ट्वीट कर चुकी हैं।

क्या लिखा लिंडा ने अपने पहले ट्वीट में

लिंडा ने अपने ट्वीट में कंपनी के फॉर्मर सीईओ एलन मस्क से इन्सपायर्ड होने की बात कही है। वे अपने पहले ट्वीट में लिखती हैं, Thank you @elonmusk! I’ve long been inspired by your vision to create a brighter future. I’m excited to help bring this vision to Twitter and transform this business together!

थैंक्यू एलन मस्क! एक बेहतर भविष्य के लिए मैं आपके विजन से लंबे समय से इन्सपायर्ड हूं। मैं बहुत खुश और उत्साहित हूं कि मुझे ट्विटर के लिए इस विजन के साथ काम करने का मौका मिला। मैं इस बिजनेस को बदलने और इसे एक नया रूप देने के लिए मदद करूंगी।

एलन मस्क ट्वीट के जरिए जता रहे अपनी खुशी

दरअसल लिंडा याकारिनो का यह ट्वीट खास माना जा रहा है, क्योंकि कंपनी की सीईओ बनने के साथ ही यह उनका पहला ट्वीट है। इससे पहले नई सीईओ को लेकर ट्विटर पर एलन मस्क के ट्वीट ही सुर्खियों में बने हुए थे। एलन मस्क नई सीईओ के लिए एक के बाद एक ट्वीट कर रहे थे। वहीं लिंडा याकारिनो ने अपना पहला ट्टीट एलन मस्क के एक ट्वीट का रिप्लाई करते हुए ही किया गया है।

एलन मस्क ने एक ट्वीट के जरिए लिंडा याकारिनो को सीईओ बनाते हुए अपनी खुशी जाहिर की थी। मस्क ने लिंडा का रोल समझाते हुए लिखा था कि अब से वे बिजनेस ऑपरेशन पर ध्यान देंगी, जबकि मैं प्रोडक्ट डिजाइन और नई टेक्नोलॉजी के लिए काम करूंगा।

बीते साल ही बने थे मस्क ट्वीट सीईओ

बता दें, लिंडा को ट्विटर का सीईओ बीते गुरुवार को ही बनाया गया है। एलन मस्क की बात करें तो वे ट्विटर के सीईओ का कार्यभार बीते साल अक्टूबर से संभाल रहे थे। 44 बिलियन डॉलर में हुई ट्विटर डील के बाद ट्विटर के नए सीईओ के रूप एलन मस्क की एंट्री हुई थी।