Truecaller ने भारत में Android यूजर्स के पेश किया नया वॉयसमेल फीचर, अभी सभी के लिए है फ्री

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Truecaller ने भारत में एक वॉयसमेल फीचर लॉन्च किया है। ये नई फंक्शनैलिटी Android स्मार्टफोन यूजर्स को मिस्ड कॉल से ट्रांसक्राइब्ड वॉयस मैसेज पाने और पढ़ने की सुविधा देती है। ये फीचर अभी सभी भारतीय यूजर्स के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। Android के लिए Truecaller पर वॉयसमेल फंक्शनैलिटी एक्सेस करने के लिए, नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल होना जरूरी है। Truecaller Premium यूजर्स Truecaller Assistant के जरिए अपग्रेडेड एक्सपीरिएंस पाने के लिए एलिजिबल हैं। वॉयसमेल फीचर स्पैम फिल्टरिंग ऑफर करता है और यूजर्स को प्लेबैक स्पीड एडजस्ट करने देता है। ये 12 भारतीय भाषाओं में AI-पावर्ड ट्रांसक्रिप्शन को भी सपोर्ट करता है।

Truecaller का वॉयसमेल फीचर: ये कैसे काम करता है? कंपनी ने हाल ही में एक फोरम पोस्ट में घोषणा की कि उसका वॉयसमेल फीचर भारत में यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। ये फीचर कॉल करने वालों को तब मैसेज छोड़ने देता है जब कोई यूजर कॉल मिस कर देते हैं। प्लेटफॉर्म वॉयस मैसेज रिकॉर्ड करता है और उन्हें टेक्स्ट में ट्रांसक्राइब करता है, जिससे आप पूरा मैसेज सुने बिना या तुरंत कॉल बैक किए बिना ये पढ़ सकते हैं कि किसी ने क्यों कॉल किया था।

नया वॉयसमेल अभी भारत में सभी Truecaller यूज़र्स के लिए उपलब्ध है, जिसमें प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स भी शामिल हैं। वॉयसमेल फीचर का इस्तेमाल करने के लिए, मोबाइल नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल होना जरूरी है। एक बार सेट अप होने के बाद, वॉयसमेल ट्रांसक्रिप्शन दिखने में थोड़ा समय लग सकता है। सभी मैसेज ऐप में वॉयसमेल टैब से एक्सेस किए जा सकते हैं। इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स के पास Truecaller ऐप का लेटेस्ट वर्जन भी होना चाहिए।