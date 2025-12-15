2025 के टॉप 10 स्मार्टफोन: Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप, 200MP कैमरा और 7500mAh बैटरी भी 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। स्मार्टफोन मार्केट के लिए 2025 एक शानदार साल रहा है जहां AI फीचर्स, बेहतरीन कैमरे, पावरफुल प्रोसेसर और फोल्डेबल डिजाइन ने मार्केट को पूरी तरह हिला कर रख दिया है। साल के अंत तक आते-आते तो कुछ टॉप 10 स्मार्टफोन तो काफी ज्यादा चर्चा में रहे। वहीं, हमने आपके लिए ईयर एन्ड से पहले कुछ ऐसे ही स्मार्टफोन्स की लिस्ट तैयार की है जो परफॉर्मेंस, कैमरा क्वालिटी और इनोवेशन में काफी आगे हैं। इस लिस्ट में iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra से लेकर कई ऐसे फोन्स शामिल हैं जिसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप, 200MP कैमरा सिस्टम, बैटरी लाइफ और डिस्प्ले भी टॉप क्लास है। चलिए इन स्मार्टफोन्स के बारे में जानते हैं...

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

iPhone 17 Pro Max लिस्ट का पहला डिवाइस Apple का फ्लैगशिप किंग है जो A19 Pro चिप, शानदार कैमरा खासकर वीडियो के लिए, लंबी बैटरी और लेटेस्ट iOS 26 के नए फीचर्स से लैस है। प्रीमियम बिल्ड और परफॉर्मेंस के मामले में यह डिवाइस कई Android फोन्स को टक्कर दे सकता है।

Google Pixel 10 Pro XL गूगल के इस फोन को तो AI का बादशाह कहना गलत नहीं होगा जिसमें Tensor G5 चिप के साथ बेस्ट AI फीचर्स जैसे Magic Editor और Pixel Journal मिलता है। फोन का कैमरा काफी नैचुरल फोटोज देता है और डिवाइस को 7 साल के अपडेट्स देने का वादा किया गया है।

Vivo X300 Pro Vivo ने हाल ही में अपनी X300 सीरीज लॉन्च की है जो कैमरा लवर्स को खूब पसंद आने वाली है। डिवाइस में 200MP कैमरा और शानदार पोर्ट्रेट मोड जैसे कई कैमरा फीचर्स मिलते हैं। फोन की बैटरी और डिस्प्ले भी जबरदस्त है। इस सीरीज के पिछले मॉडल को भी इंडिया में खूब पसंद किया गया था।

OnePlus 15 स्मूथ परफॉर्मेंस और फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाले इस डिवाइस में 7,300mAh बैटरी और OxygenOS का क्लीन एक्सपीरियंस और वैल्यू फॉर मनी ने इसे पॉपुलर फोन बनाया है। डिवाइस में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप इसे और भी खास बना रही है।

OPPO Find X9 Pro वीवो की तरह ही ओप्पो का ये डिवाइस भी कैमरा लवर्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जिसमें Hasselblad ट्यून्ड 200MP कैमरा और प्रीमियम डिजाइन देखने को मिलता है। फोन में डुअल पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस के साथ जूम क्वालिटी बेस्ट इन क्लास मिलेगी। डिवाइस में मैसिव 7,500mAh सिलिकॉन बैटरी अल्ट्रा-फास्ट 80W चार्जिंग और पावरफुल MediaTek Dimensity 9500 चिप मिलता है।

Xiaomi 15 Ultra Xiaomi का ये फोन Leica-ट्यून्ड क्वाड-कैमरा सिस्टम से लैस है जिसमें 1-इंच का मेन सेंसर और 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जिससे शानदार जूम और कम लाइट में तस्वीरें ली जा सकती हैं। डिवाइस में एक ब्राइट 120Hz LTPO AMOLED डिस्प्ले है जिसके साथ पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिप दिया गया है। फोन वैल्यू और स्पेक्स का परफेक्ट बैलेंस ऑफर करता है।

Samsung Galaxy Z Fold 7 सैमसंग के इस फोल्ड फोन में स्लिम डिजाइन और पावरफुल Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर मिलता है। साथ ही इस फोन में हाई रेजोल्यूशन 200MP प्राइमरी कैमरा और एडवांस्ड Galaxy AI कैपेबिलिटीज मिलती हैं। डिवाइस में बड़ा इनर स्क्रीन, मल्टीटास्किंग और AI फीचर्स हैं।

Honor Magic V5 सैमसंग की तरफ हॉनर का ये फोल्ड फोन भी इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि इसमें भी आपको स्लिम डिजाइन मिल रहा है। ये डिवाइस बैटरी और कैमरा में सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। इस फोन में भी Qualcomm Snapdragon 8 इलीट चिप देखने को मिल रहा है।

Samsung Galaxy Z TriFold सैमसंग ने इस साल अपना पहला ट्रिपल-फोल्डिंग डिवाइस भी लॉन्च किया है जो दो फोल्ड के साथ डिवाइस से 10-इंच के टैबलेट में बदल जाता है। साथ ही डिवाइस में 6.5-इंच की कवर स्क्रीन, एक बड़ी 10-इंच की इनर डिस्प्ले, बेहतर मल्टीटास्किंग, फास्ट चार्जिंग और Qualcomm Snapdragon 8 इलीट चिप मिलती है।