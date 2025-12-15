Language
    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:00 AM (IST)

    Motorola का अल्ट्रा स्लिम 5G फोन आज होगा लॉन्च, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 50MP कैमरा भी  

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोटोरोला आज यानी 15 दिसंबर को भारत में अपना अल्ट्रा-स्लिम 5G स्मार्टफोन, मोटोरोला एज 70 लॉन्च कर रहा है। यह डिवाइस जल्द ही फ्लिपकार्ट और दूसरे रिटेल चैनलों पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले सामने आई जानकारी से पता चला है कि इस फोन की मोटाई सिर्फ 5.99mm होगी, जिसका मतलब है कि इसका डिजाइन बहुत पतला होगा। सैमसंग और एप्पल जैसे ब्रांड पहले ही इस सेगमेंट में बहुत पतले डिजाइन वाले स्मार्टफोन लॉन्च कर चुके हैं, और अब मोटोरोला आज इस सेगमेंट में एंट्री करने जा रहा है।

    चीन और यूरोप में हो चुका है लॉन्च

    बता दें कि इस डिवाइस को कंपनी ने पहले ही चीन और यूरोप में लॉन्च कर चुकी है। जहां चीन में कंपनी ने इस डिवाइस को मोटा X70 Air के नाम से पेश किया था, जबकि यूरोप में कंपनी ने इस फोन को एज 70 के नाम से लॉन्च किया। डिजाइन के मामले में सभी रिजेंस में फोन लगभग एक जैसे है लेकिन भारतीय वेरिएंट में बैटरी को लेकर बदलाव देखने को मिल सकता है।

    Motorola Edge 70 के संभावित स्पेसिफिकेशंस

    डिवाइस स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, इस फोन में स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 प्रोसेसर होने की उम्मीद है, जो रोजाना के इस्तेमाल और मल्टीटास्किंग के लिए स्मूथ परफॉर्मेंस देगा। कैमरा सेटअप की बात करें तो, फोन में 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 50-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होने की उम्मीद है। इस डिवाइस में 120Hz रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ 6.7-इंच का pOLED डिस्प्ले भी हो सकता है। इसके अलावा, डिवाइस में 5000mAh या उससे ज्यादा कैपेसिटी की बैटरी होने की उम्मीद है।

    Motorola Edge 70 की संभावित कीमत

    हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, Motorola Edge 70 की कीमत भारत में ₹35,000 से कम होने की उम्मीद है। इससे पहले, कंपनी ने Edge 60 को लगभग ₹26,000 में लॉन्च किया था, जबकि Edge 60 Pro को लगभग ₹30,000 में पेश किया गया था। चूंकि Edge 70 को एक ज्यादा प्रीमियम फोन के तौर पर पेश किया जा रहा है, इसलिए इसकी कीमत लगभग ₹35,000 होने की उम्मीद है। यह डिवाइस इस प्राइस रेंज में Nothing Phone सीरीज, iQOO लाइनअप और Samsung की Galaxy A सीरीज को टक्कर देगा।

